Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre 2021 yılını değerlendirdi - Videolu Haber

Yürüttükleri çalışmaları Perre Haber Ajansı’na (PHA) değerlendiren Emre, 2 buçuk yıldan bu yana belediye başkanlığı yaptığını, memlekete, millete hizmet etme gayreti, azmi, coşkusuyla çalıştığını söyledi.

Besni Belediyesi olarak yaklaşık iki buçuk yıldan beri ilçe için önemli hizmetlere imza attıklarını belirten Emre, "Bunlardan en önemlilerinden biri Sugözü Mesire Alanımızdı. Sugözü Mesire Alanı’mızı hizmete alarak sadece ilçemizde yaşayan hemşerilerimizi değil aynı zamanda bölgede yaşayan tüm hemşerilerimize bir piknik mekanı, mesire alanı olarak hizmete açtık. Ciddi anlamda da buradan dolayı rağbet görmektedir. Özellikle Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman merkez gibi bölgelerimizden hemşerilerimiz Sugözü Mesire Alanımızda piknik yapmak, hoş vakit geçirmek için istifade etmekteler. Bununla beraber gene ilçemiz için en mühim olan ve sosyal aktivite anlamında gayri resmi açılışını yaptığımız günden beri hiç boş bırakmadığımız Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezimiz... Yaklaşık 480 kişilik konferans salonumuz, 150 kişilik konferans salonumuz, 2 cep sinemamız ve atölyelerimizle ilçe merkezindeki ve köylerimizdeki halkımıza, insanımıza hizmet vermekte. Bugüne kadar da yaklaşık 20 civarında program tertip ettik. Ve bu programları da inşallah arttırarak devam ettirme niyetinde ve gayretindeyiz. Bununla beraber takip etmiş olduğumuz Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki gençlik merkezimizi de elhamdülillah hizmete soktuk. Gençlik merkezimizde etüt salonlarımızla beraber orada gençlerimize eğitimler veriyoruz, üniversiteye hazırlanan gençlerimizin eğitimlerini takip ediyoruz ve böylelikle de gençlik merkezimizi aktif bir şekilde kullanıyoruz. Bunlar önemli hizmetler. Özellikle gençlerimiz bizim için çok kıymetli. Besni’de bu anlamda Millet Bahçesi’nin içine özel bir kütüphane yaptık; Millet Kütüphanesi. Aynı zamanda 15 Temmuz Mahallemize kıl çadırdan bir kütüphane yaptık. En son da mobil kütüphane yaparak seyyar-gezici kütüphanemizle çocuklarımıza, gençlerimize hizmet vermeye; kitap okumaya teşvik etmeye ve aynı zamanda kendi derslerini de daha ferah daha huzurlu ortamlarda çalışabilmesi ve başarılı olabilmesi için gayret gösteriyoruz." Dedi.

Üniversite sınavına hazırlanan gençler için de hizmetler sunduklarını kaydeden Emre, TOGEM’de üniversiteye hazırlık kursunun yanında yaz aylarında Kur’an eğitimi, gerek Osmanlıca eğitime gibi dersler verdiklerini ifade etti.

Verdikleri hafızlık kursunda iki öğrencinin hafız olduğunu anlatan Emre, “Bununla da gurur duyuyor, iftihar ediyoruz. Kız Hafızlık Kur’an Kursunda iki tane kız öğrencimizi hafız yapabilmenin, hafızlık sertifikası almış olmalarının mutluluğunu yaşıyoruz. Ve bunların sayısını daha da artırabilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bununla birlikte az önce kısmen ifade ettiğim Millet Bahçemiz şu anda hizmette, vatandaşımız gayet memnun. Biz de vatandaşımızın memnuniyeti ile beraber memnuniyet duyuyoruz. Millet bahçemiz yaklaşık 20.000 metre karelik bir alan üzerine tesis edildi. Ve bölgedeki tek Millet Bahçesi konumundayız. İnşallah yeni yapacağımız parklarla, millet bahçemizle vatandaşımıza boş zamanını geçirebileceği, rahat ve huzur içerisinde vakit geçirebileceği ortamlar oluşturacağız. Bu anlamda Besni Merkez’e yaklaşık dokuz tane park yaptık. Bu parklarımız kendi bulunduğu bölgelerdeki vatandaşımızın cazibesini kazanmış durumda. Özellikle 4. Etap TOKİ’ye yapmış olduğunuz Seyir Parkı gerçekten güzel oldu. Bizlerde zaman zaman oraya giderek oradaki vatandaşımızın ilgisinden memnuniyetimizi sizler aracılığıyla ifade etmek isteriz.” Diye konuştu.

"İstihdam dünyanın problemi"

Tüm dünya olduğu gibi Türkiye’de de istihdamda sıkıntılar yaşandığını belirten Emre, ilçelerinde bu problemi çözmek için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Başkan Emre, istihdama yönelik çalışmalardan bahsederek, şöyle devam etti:

Bu problemi çözebilmek için de kooperatif bünyesinde halı atölyelerimiz şu an faaliyette. Besni’de dört tane halı atölyemiz şu an mevcut. Bu halı atölyelerinde ipek halı, yün halı dokuyarak, sadece halı değil seccade, tablo, yolluk, yastık dokuyarak ekonomiye katkı sağlamak gayretindeyiz. Aynı zamanda tekstil atölyemiz faaliyette. Tekstil atölyemizle de inşallah önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağımız Tekstilkent’in alt yapısının oluşturma planını gülüyoruz. Tekstil atölyemizde şu an 30 gencimiz istihdam edilmekte. Bunlara iş öğretiyoruz. İnşallah yatırımcılarımız ilçemize geldiği zaman “altyapı anlamında biz personel bulamıyoruz, bizim çalıştıracak kalifiye eleman konusunda sıkıntımız var” demeyecek. Çünkü belediye olarak bunun altyapısını şimdiden oluşturmaya başladık. Bununla beraber bizim ilçemizin en önemli sorunlarından biri belediye olarak enerji maliyetlerimiz yüksek olması. Malumunuz, biz içme suyumuzu elektrikte temin ediyoruz. Bu maliyetleri düşünebilme anlamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin uhdesinde olan Değirmençayı hidroelektrik santralini Besni Belediyesi bünyesine kattık. Besni belediye binamıza kendi elektriğini üretebilmesi için GES Santrali kurduk ve şu an Belediye binamızın neredeyse elektriğinin yarısını bu GES santraliyle karşılamaktayız. Şu anda yapımı devam eden 500 kw’lık güneş enerjisi santralimizi de inşallah önümüzdeki ayın içerisinde hizmete almayı planlıyoruz. Şu an inşaat süreci devam etmekte. İhalesini yaptık, inşaatı başladı ve önümüzdeki ay inşallah 500 kw’lık güneş enerjisi santralimizi hizmete alarak Besni belediyesine ekonomik anlamda değer kazandırmış olacağız."

"Adıyaman’da aş evi olan şu an tek belediyeyiz"

Yürüttükleri sosyal belediyecilik faaliyetlerine de değinen Başkan Emre, ilçe halkının kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Sosyal belediyecilikle tüm vatandaşlara sahip çıkmak istediklerini aktaran Emre, “Aş evimiz bu anlamda bizim için önemli bir farkındalık oldu. Adıyaman’da aş evi olan şu an tek belediyeyiz. Ve bu hizmeti artırarak devam ettiriyoruz. Yaklaşık günlük 300 kişiye sıcak yemek götürüyoruz. Kendi evinde yemek yapamayan özellikle yaşlı ve engelli kardeşlerimize her gün sıcak yemeklerini belediyemiz personeli tarafından teslim etmekteyiz. Aynı zamanda bu kesimin -yaşlılarımızın ve engellilerimizin- evlerini de temizlemeye başladık. Bir aydan beri bu vatandaşlarımızın ev temizliğine de belediye olarak gidip yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda hastane taksi uygulamamız, hoş geldin bebek uygulamamız devam etmekte. Destek kart uygulamamıza göreve başladıktan üç ay sonra başlamıştık. Destek kart uygulamamızla mağdur olan 1200 bayana üç ayda bir destek çıkıyoruz. Bu uygulamamız da devam etmekte. Kendi kilit taşımızı kendimiz üretmeye başlayacağız. Makinalarımızı aldık. İnşallah tesisimizi de kurmak üzereyiz. Böylelikle belediyeye dışardan kilit taşı alma yöntemi ile hizmet üretmeyecek, kendi kilit taşlarımızı kendimiz üreterek inşallah ilçemize daha güzel eserler daha güzel hizmetler sunma gayretinde olacağız. Geldiğimiz günden beri birçok anlamda vatandaşımıza dokunmaya hemşerilerimizle irtibat halinde olma ya gayret gösterdik. Sadece bunlar yeterli değil aynı zamanda bizler yapacağımız işlerle de hemşerilerimize her anlamda destek olma gayretindeyiz.

"İlçemize yaklaşık 130 km’den su getiriyoruz"

İlçenin en önemli sorunlarından bir tanesinin içme suyu problemi olduğunu belirten Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, şöyle devam etti:

"İlçemizin en önemli problemlerinden biri içme suyuydu. Cumhurbaşkanımızın bizatihi emirleriyle 2019 yılının kasım ayında projemiz başladı. Şu anda inşaatı devam etmekte, bölgenin en büyük projesi. Şu an Devlet Su İşleri’nin Türkiye genelinde yürüttüğü en büyük içme suyu projesi. İlçemize yaklaşık 130 km’den su getiriyoruz. Böylelikle belediyenin en büyük gider kalemi olan enerji giderini de sıfıra indirmiş olacağız Allah’ın izniyle. Şu an projenin yüzde yetmişi bitmiş durumda. Yüzde otuzluk kısmını da bugün yaptığımız görüşmelerden elde ettiğimiz bilgi neticesinde inşallah önümüzdeki senenin içerisinde Erkenek içme suyunu Besni’deki musluklardan akıtacağız. Hemşerilerimize, vatandaşlarımıza hazır su tadında ve kalitesinde suyu ulaştırmış olacağız. Bu da bizim için önemli bir sorunun çözümü olacak. Ve böylelikle de Besni’nin 50 yıllık içme suyu ihtiyacını Cenabı Allah’ın lütfu, keremiyle kapatmış ve çözmüş olacağız. Bununla beraber Besni’de en önemli sorunlardan biri yol problemiydi. Cirit Meydanı Mahallemizin yol problemini tamamen bitirdik. Hasan Tütün Mahallemizin yüzde onluk bir kısmı kaldı. Erdemoğlu Mahallemizin yüzde onluk bir kısmı kaldı. Pınarbaşı Mahallemizin yüzde yirmilik bir kısmı kaldı. Böylelikle bu seneden itibaren Besni’nin özellikle yol ve kaldırım noktasındaki sorunlarını çözmeye odaklandık. Ali Erdemoğlu Mahallemizin hemen hemen tamamını bitirmiş durumdayız yol anlamında. İnşallah 2022 yılı bizim için Besni’de yol ve kaldırım çalışmasında bir milat olacak. 15 Temmuz Mahallemiz, malumunuz, bizim en sıkıntılı mahallelerimizden biri. 15 Temmuz Mahallemiz yeni kurulan bir mahalle. Alt yapı çalışmalarıyla ilgili Avrupa Birliği Hibe Bankası’ndan yaklaşık 1,9 milyon euroluk bir yatırımı başlattık. Şu an kanalizasyon, döşeme ve arıtma işi devam etmekte. Yaklaşık bir 10-15 gün içerisinde inşallah kanalizasyon işini bitiriyoruz. Altyapı işi bitiyor. Ve hava şartları müsaade ettiği andan itibaren -muhtemelen nisan ayı diye düşünüyorum- nisan gibi de inşallah biz 15 Temmuz Mahallemizin yol ve kaldırım işine başlayarak 2022 yılı içinde gerek şehir merkezinde gerekse Yenikent bölgemizde yol ve kaldırım işlerini bitirmiş bir belediye olacağız Allah’ın izniyle"

"Besni üzümü çekirdeği katma değere dönüşecek"

Bor çok projeyi tamamladıklarını anlatan Emre, bir çok projelerinin de yapımının devam ettiğini, bir kısmının da ihale aşamasında olduğunu kaydetti.

İlçeye Tekstilkent kuracaklarını aktaran Emre, “Tekstilkent yaklaşık 800 kişinin istihdamına vesile olacak bir proje. İnşallah önümüzdeki ayın 14’ünde ihalemizi yapıyoruz. Bununla beraber üzüm paketleme ve üzümden elde edilen ürünlerin entegre olması ve bunların işlemesiyle ilgili projemiz onaylandı. İnşallah önümüzdeki ayın içerisinde ona da başlıyoruz. Besni’nin en kıymetli ve marka değerine sahip olan üzümünü inşallah paketleyeceğiz. Bundan elde edilen şire diye isimlendirdiğimiz sucuk, muska, pastık vs. ürünlerin inşallah hem üretimini hem de hijyen ortamda paketini gerçekleştireceğiz. Üzüm çekirdeğinin yağını çıkarmakla ilgili işlemleri yapacağız. Üzüm pekmezi ve sarmada kullanılan bağ yaprağının salamura şeklinde şişeleme ve paketlemesini inşallah gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili olarak özellikle hem Tekstilkent hem üzüm paketlemeyle ilgili olarak ben buradan Sayın Mustafa Varank Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bilim Sanayi Teknoloji bakanlığımızın bu anlamda ciddi desteklerini görüyoruz. Ben kendilerine sizlerin de vesilesiyle teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.

Belediyelerindeki en büyük gider kalemlerinden bir tanesinin elektrik gideri olduğuna dikkati çeken Başkan Emre, içme suyundan dolayı ada 1 milyon lira elektrik faturası oluştuğunu kaydetti.

Yedi pompa ile içme suyunu ilçeye ulaştırdıklarını belirten Emre,"Bu pompalar büyük pompalar. Dolayısıyla elektrik tüketimleri de çok fazla. Aylık ödeme miktarımız yaklaşık 1 milyon lira civarında. Bu da belediye için önemli bir külfet. Bunu ödemekte de ister istemez güçlük çekiyoruz. Şu ana kadar AKEDAŞ’a ciddi bir borcunuz bulunmamakta. Yaklaşık bir 300.000 TL borcumuz var. Faturaları daha düzenli ödemeye başladık. Daha düzenli ödenebilir bir sisteme getirdik. İnşallah bundan sonra böyle sorunlar yaşamayacağımız gibi Erkenek içme suyumuz İnşallah geldiği zaman, bu pompaları hiç kullanmayacağız. Kullanmadığımız için de belediyenin bu anlamda elektriğe vermiş olduğu aylık 1 milyon parayı bu defa ilçemize hizmete aktarmış olacağız. Bu anlamda da Erkenek içme suyu belediye için bir milat. Çünkü bu belediye için yıllardan beri çok büyük bir kambur. Bunu çözecek olmanın inşallah huzurundayız mutluluğundayız. İnşallah 2022 bu anlamda bizi de rahatlatacak bir sene olacak. İçme suyuna kavuşmuş olacağız. Böylelikle elektrik sorunu ve içme suyu sorunlu tamamıyla çözmüş olacağız. Bu anlamda gayretlerimiz devam etmekte. Buradan Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımızı sunuyoruz ilçe olarak. Kendisinin talimatları ile başlayan bir projeydi. İnşallah 2022’nin içinde de bitecek bir proje olacak." Dedi.

Son olarak sokak hayvanları konusunu değinen Besni Belediye Başkanı Emre, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sokak hayvanları ile ilgili bakım istasyonu kuracağız. Bununla ilgili personelimize gerekli proje hazırlığını yapmaları ile ilgili talimatı verdik. En son Gaziantep’te yaşanan olay Türkiye için ibretlik bir olay oldu. Bu anlamda kendimize daha çok çeki düzen vermemiz gerekiyor. Burada sadece bir olay yüzünden tabi bütün hayvanları aynı gözle bakmamak gerekiyor, hayvan hakları da mühim bir vaziyette. İnsanlarımıza da korumamız, hayvanlarımızı da korumamız icap ediyor. Bu anlamda istasyon inşallah kuruyoruz. Projelerin hazırlanması için ekibimize talimatı verdik. Bununla ilgili de çalışmamız devam ediyor. Amacımız ilçemize hizmet etmek. Yaptığımız hizmetlerin bir kısmını sizinle paylaştık. Bize bu imkânı, bu olanağı veren Perre Haber Ajansı’na buradan şükranlarımı sunuyorum. Bu hizmetleri getirmemizde vesile olan başta cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Adıyaman milletvekillerimize de buradan şükranlarımı sunuyorum. Özellikle Milli Savunma Bakanlığı Komisyon Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Aydın milletvekilimize hassaten şükranlarımı sunuyorum. Amacımız ilçemize hizmet etmek. Ve bu anlamda da gayretlerimiz devam edecek. Sözlerime son verirken de başta söylediğim gibi 2022 yılının Hem ilçemize hem ilimize, ülkemize ve tüm dünyaya barış, sağlık ve huzur getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Hepinize şükranlarımı sunuyorum."

