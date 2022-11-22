Başkan Dağtekin, sınır ötesi operasyonunu değerlendirdi - Videolu Haber

"Türkiye büyük bir devlettir"

Perre Haber Ajansı muhabirine terör örgütlerine yönelik Suriye ve Irak'ta başlatılan hava hareketi hakkında değerlendirmede bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin,"Bizler insanların inanmasıyla ilgili irademizi, ortaya koyuyoruz. Türkiye büyük bir devlettir, hiçbir çapulcuya ve terör örgütüne müsaade edecek bir yapıyı bugüne kadar onlar görmedi bundan sonrada göremeyecekler. Bu büyük devlet kendisine yakışan büyüklükteki faaliyetlerini de icra etmekten hiçbir zaman geri durmaz. Taksim meydanın ortasında terör faaliyetini yaparsanız, onun devamı ile ilgili uzantıları nereye kadar uzanırsa uzansın bununla ilgili devletimizin kararını ortaya koyuyor ve koymaya devam edecektir. Hiç bir düşman kesinlikle Türkiye’ye düşman olduğunda bunun bedeli almadan yerinde duramayacaktır."dedi.

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