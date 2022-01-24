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Altının yüksek olması vatandaşı gümüşe yönlendirdi - Videolu Haber

Adıyaman'da, altın fiyatlarının sürekli yükselmesi vatandaşları gram yada kiralık altına yönlendirirken bazı vatandaşlar ise çareyi gümüş takı ve yüzüklerde buldu.

24 Ocak 2022 Pazartesi 13:54
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Altının yüksek olması vatandaşı gümüşe yönlendirdi - Videolu Haber

Özellikle son zamanlarda altındaki yükseliş cep yakıp, yeni evlenecekleri kara kara düşündürürken, gümüş takılara olan ilgiyi de arttırdı.

Yıllardır gümüş üretimi ve satışı yapan İbrahim Sucu gümüşün artık yatıorım aracı olarak düşünüldüğünü ifade ederek şöyle konuştu,” Son dönemlerde altının yüksek olmasından dolayı vatandaşlarımız gümüşe yöneldi. Gümüşü artık yatırım aracı olarak düşünüyorlar. Gümüş ilerleyen zamanda altının yerini alabileceğini düşüyoruz. Gümüş fiyatları altın fiyatlarına göre çok ucuz ve ilerden daha artacağını söylüyorlar altın için şuanda altın kolyeler ve bileklikler çok uçuk fiyatlarda günümüz insanları daha modern ve şık giyiniyor bir kolye veya yüzük kıyafetlerine göre seçiyor ve modayı takip etmek istiyor. Altının yüksek olmasından dolayı gümüşü alternatif olarak altında bulunan modellerin aynısını gümüşte bulduklarından dolayı vatandaşlar gümüş alıyorlar. Hem bütçelerine uygun olmalarından dolayı gümüş satışlarında bir patlama var." 

"Gümüş radyasyona iyi geliyor"

Gümüşün insan üzerinde radyasyona iyi geldiğini ve anti bakteriyel olduğunu iddia eden Sucu, gümüş alırken mutlaka 925 ayar olmasına dikkat edilmeli uyarısında bulunarak "Gümüşün insan üzerinde radyasyona iyi geldiği söyleniyor her zaman birde gümüş anti bakteriyel olması çok eskiden Roma dönemlerinde yaralı askerlere gümüş plakalar yapılarak yaralarının üstüne sararlarmış buda enfeksiyon kapmasını engellermiş hatta hastalık yayıldığından gümüş taslarda su içerlermiş tek tek hastalığın kimseye bulaşmayacağını düşünüyorlarmış onun için hep gümüş kullanıyorlarmış savaşlarda ve eski dönemlerde gümüş hastalıkların yayılmamasında tedavisinde büyük rol oynuyormuş.Gümüş alırken gümüş işinde uğraşan esnaflardan alınmasını tavsiye ediyoruz. Gümüş alırken mutlaka 925 ayar olmasına dikkat etmeliyiz” dedi.

Kaynak: PHA
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