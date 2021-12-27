AK Partili Dağtekin: Emperyalist güçler birleşerek bizi boğmaya çalışıyor - Videolu Haber

Perre Haber Ajansı'na (PHA) gündemdeki soruları yanıtlayan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, "Badem gündemde yokken hamdolsun şuanda üreticilerimizi destekleyerek, onlara fide den tutunda satış, paketleme noktasına kadar bugün Türkiye'de badem Türkiye birincisi oldu Adıyaman'da bunun yanı sıra yine Nar'da sağolsunlar narın alımı, satımı, dikimi bütün bunların yanında da narda çok ciddi seviyeye geldi."dedi.

"Tütünümüz marka olmalı ve bu markayla biz dünyaya açılmalıyız"

Adıyaman tütünün bir marka olması ve dünyaya açıklaması gerektiğini, bu nedenle çiftçilere her türlü desteği sağladıklarını aktaran Dağtekin, "Yine Trabzon hurması dediğimiz hurma, biz gittik bir tesis açtık, bu aslında simgesel bir tesisti biz bunun devamını getireceğiz Allah'ın izniyle Trabzon hurması hem Gölbaşı ikliminin bu işe uygun olması hem de oradaki üreticilerimizin gayreti Allah'ın izniyle iktidar olarak bizim tarafımızdan da desteklenecek. Biz çok farklı bir Gölbaşı'nı oluşturacağız. Besni'de yine özellikle biz fideleri dağıtırken Antep fıstığı konusunda çok ciddi bir çalışma yapılıyor. Tütün ise gecen Çelikhan'a gittik ilk kooperatifimiz satış ve pazarlama konusunda hem üretim hem pazarlamanın ilk alımını da yapmaya başladık. Aslında 5'e kadar çıkacak kooperatiflerimiz var ve hepsi bu konuda hazır. Ama ilki böylece birinci adımını attı, biz tütünümüz noktasında hep şu iddiadaydık. Dedik ki; tütünümüz marka olmalı ve bu markayla biz dünyaya açılmalıyız değil sadece Türkiye dünyaya açılmalıyız. Ben kooperatif başkanların gözünden de okudum Allah'ın izniyle dışarıya da açılacak kendilerine teşekkür ediyorum böyle bir gayreti ortaya koydular. "dedi.

"Bu konuda sıkı takibimiz devam ediyor"

10 milyon üzerinde bir yatırımla yerli tünel açma makinasıyla 5 kilometrelik tünelin açılışını yaptıklarını ve bitiminde ise bölgenin su ile buluşacağının müjdesini veren Dağtekin, "Yine bütün bunları tarım derken sulamayla ilgili de gecen haftaki toplantımızda Cumhurbaşkanımıza söz alarak ilettim, özellikle Koçali Barajı, Gömükan Barajı, Çetintepe Barajı ve Kahta'daki arazilerimizi sulayacak olan barajımızla ilgili orada çalışmalarımız devam ediyor. Başlangıcıyla ilgili suların buluşması ile ilgili Koçali'den başlanması ricasında bulundum. Koçali Barajı'na gecen gün gittik 10 milyon üzerinde bir yerli tünel açma makinasıyla bu da bir nimettir. İnşallah 5 kilometrelik tünelin açılışını törenle hep birlikte katılmış olduk. Allah'ın izniyle bu konuda sıkı takibimiz devam ediyor. Sulama işi inşallah çok kısa zamanda bitecektir diye düşünüyorum. " şeklinde konuştu.

"7 bin dönüm gibi çok büyük bir alanı sanayicilerimizin hizmetine sunacağız"

7 bin dönüm gibi çok büyük bir alanı sanayicilerin hizmetine sunacaklarını ve isteyenlere yer yoktur demeyeceklerini belirten Dağtekin, şunları söyledi:

"Tabi tüm bunları yaparken OSB'lerimizde önemsiyoruz. Hem Gölbaşı OSB'de çok ciddi yatırımcılarımız geldi. Yer kalmaz durumda şuanda Besni'de yer kalmamıştı yeni yer ekledik. Orada da çok ciddi yine yatırımcılarımız geldiler. Kahta'da OSB'ye ek yaparak sanki ikinci OSB gibi durumunda oluştu. Merkezde de biliyorsunuz bir ekleme yapmıştık. O eklemedeki 600 dönümlük inşallah istimlakini inşallah bitireceğiz. Yine 3 bin dönümlük alanı ek yapacağız OSB ile ilgili çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Çadır Kent dediğimiz yerde inşallah göreceksiniz çok ciddi devletin kendisinin arazisi olan hiçbir gideri olmayacak çalışmayı biz en azından elimizin altında yer olarak bulunsun 7 bin dönüm gibi çok büyük bir alanı inşallah sanayicilerimizin hizmetine sunacağız isteyenlere yerimiz yok dememeliyiz çünkü 6. Bölgeyiz yer konusunda sorunumuz olmamalı diye düşünüyorum. "

300 yataklı hastanesi son aşamaya geldiğini ve cezaevi ile lojman çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Dağtekin, 300 yataklı hastaneyi ziyaret ettiklerini ve çalışmaların son hızla devam ettiğini belirtirken, emniyet binası ile cezaevi ve lojmanların çalışmaları hızla ilerlediğini söyledi.

Yükselen döviz kurlarına da değinen Dağtekin, belli kesimler tarafından dövizle oynandığını belirtti.

Türkiye’nin üzerine oyunlar oynandığını ifade eden Dağtekin, şöyle devam etti:

"Şimdi biz kendimiz olmak istedik. Ama biz, biz olalım istemiyorlar. Ama bizim tarihimizde, kökenimizde geçmiş bir devlet geleneğimiz var. Biz, biziz. Biz, işgal edilmiş, pes etmiş bir devlet hiçbir zaman olmadık ve olmayacağız da fakat onu bizden istemiyorlar. Diyorlar ki; otur dediğimizde. Oturan, kalk dediğimizde kalkan devlet olacaksınız. Biz de böyle olmayacağız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dan tutun da bundan önceki liderlerimize kadar hiç biri bu konuya müsaade etmedi. Yani özellikle Osmanlı döneminden bu yana bu toprakların bize emanet edildiği günden beri biz müstemlekeciliği kabul etmedik ve etmeyeceğiz. Yani biz pes etseydik, Akdeniz iddiamızdan vazgeçsek, Libya'daki o müdahaleden vazgeçsek, Azerbaycan'daki Karabağ meselesinden vazgeçsek, hangi bölümü derseniz o doğal gaz arayışını kendi makinalarımızla yapmaktan vazgeçsek alkışlanacağız, döviz konusunda da hiçbir sıkıntı çekmeyeceğiz. Zaten vazgeçen devletlerimiz belli vazgeçtiklerinde dövizleri rekor seviyeden imkan sahibi oluyorlar ama bunlar sizin büyüklüğünüz değildir. Biz büyük bir devletiz ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır Allah'ın şu memlekete bir lütfudur. Biz kendimiz öyle görüyoruz. Teşkilat olarak öyle görüyoruz ve bu memleket bu millette 20 yıl boyunca rekorlar kırarak ardı ardına devlet yönetimini kendine teslim ederken milletimizde öyle görüyor. Onun için biz bu konudaki yanlış yönlendirmelerine özellikle muhalefetin yanlış yoldaki arayışlarını kesinlikle kabul etmiyoruz etmeyeceğiz de onların arayışları demokratik olsa başımız üstüne ama demokratik değil. Bütün gayri ahlaki yolların hepsini deneyerek siyasi noktada sadece ben bir rol çalayım düşünün sizin memleketinizde döviz bu kadar pik yapıyor sanayicilerimizin hepsi, vatandaşlarımızın tamamında sistem bozuluyor, düzen bozuluyor ve bunla bu vatanın evladıyım diyen insanlar muhalefet olan kesim seviniyor gidiyor devletin bankasından kredi çekiyor gidip döviz alıyor. Şimdi bu mudur vatanseverlik? Biz kesinlikle AK Parti ailesi olarak bütün gayretimizle teşkilatlar olarak sahadayız biz varız."

"Emperyalis güçler birleşerek bizi boğmaya çalışıyor"

Türkiye’deki büyük yatırımların son aşamaya geldiğini vurgulayan Dağtekin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Maliye Bakanımız şunu söylüyordu; arkadaşlar 3 tane havalimanı daha yapacağız ama daha yapacağımız havalimanı yok. Şimdi yaptığımız köprüler belli son olarak Çanakkale Köprüsü başka yok. İşte bölünmüş yollar" yani yatırımlar hamdolsun son safhaya geldi hastanelerimiz belli bütün bunlar bitmişken biz şu anda hep birlikte sistemi tutturtarak ekonomik yapımızı dünyanın devleriyle ilk on ekonomiden biri olarak yarışacak bir seviyeye getiriyoruz. Bunlara kızanlar var, darılanlar var, emperyalist güçler birleşerek bizi bu konuda boğmak istiyorlar. Ama milletimiz bizimle oldukça kesinlikle başarılı olamayacaklardır. Bu millet ferasetiyle bütün bu oyunları bozmuşlardır bundan sonrada bozacaktır."

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