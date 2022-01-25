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Adıyaman'da beyaz esarete kadın eli değdi - Videolu Haber

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, başkanlığında oluşturulan kriz masasında belediye bünyesindeki Personel İşleri Müdürü Aysun Hallaç, sahada koordinasyonu yöneterek, kar temizleme çalışmalarına katılıyor.

25 Ocak 2022 Salı 13:27
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Adıyaman'da beyaz esarete kadın eli değdi - Videolu Haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede Doğu Anadolu’nun Batısı ile Adıyaman çevrelerinde kar yağış uyarısıyla birlikte kar yağışıyla birlikte 50 santimi bulan kar yağışının ardından Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, tarafından bünyesinde oluşturulan kriz masasında Adıyaman Belediyesi bünyesinde bulunan birim müdürleri tarafından iş paylaşımı yapıldı.
Kentte 50 santimi aşan kar yağışıyla birlikte sahada çalışmaları yöneten müdürler arasında Adıyaman Belediyesi Personel İşleri Müdürü Aysun Hallaç, sahada kar temizleme çalışmalarına katılarak, çalışmaları sahada koordine etmesi vatandaşların taktirini topladı.
"Çok güzel bir kriz yönetim şekli belirledi"
Gece gündüz halkın rahatı için çalıştıklarını ve oluşan karların yerden kaldırılması için ekiplerle ara vermeden çalıştıklarını belirten Adıyaman Belediyesi Personel İşleri Müdürü, Aysun Hallaç,"Öncelikle bu ilk defa karşılaştığımız bir kriz Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç çok güzel bir kriz yönetim şekli belirledi. Sahaya bütün birim müdürlerini çıkardı ve birim müdürlerimizin sorumluluğuna bir mahalle verdi. Muhtarlarımızla beraber hepimizin bir mahallenin başına geçtik. Herkesin bir kepçesi var o mahalleye ait olan burası Yavuz Selim Mahallesi dört tane ana 3 ara caddesi ve 40 ara sokak var. Önce ana caddeleri sonra ara caddeleri temizleme işlemlerini yapıyoruz ve daha sonra sokak aralarına giriyoruz. Tabi karı bir yandan temizliyoruz ama bir yandan yağış devam ediyor temizlediğimiz yerler tekrardan doluyor."dedi.
"Gece gündüz halkımızın rahatını sağlamaya çalışıyoruz"
Anadolu kadının vatan, millete hizmet noktasında geri kalmadığını aynı hassasiyetle kadın olarak hareket ettiğini aktaran Hallaç,"Sahada tek çalışan bayan olmama rağmen vatandaşlar hiç yadırgamıyorlar. Sahada tek çalışan bayan olduğumdan dolayı vatandaşlar hiç yadırgamıyorlar. Galiba genlerimizde var Anadolu kadını vatana millete hizmet konusunda geri kalmamıştır ki bizlerde geri kalmadık onun için kimse bizleri yargılamıyor. Ev hanımlarımız beni gördüklerinde sıkıntılarını ve sorunlarını daha rahat şekilde anlatabiliyorlar. Gece gündüz halkımızın rahatını sağlamaya çalışıyoruz ve bu karı yerden kaldırmak için sahalardayız. Çalışmalarımız sabah 8’de başlıyoruz ve gece 1.30 arası ara veriyoruz. Vatandaşlarımızdan tek ricamız sabır etmeleri zahmetsiz rahmet yok bu rahmetin yoğunluğu birazda zahmete neden oluyor ama hepimizin sabırlı olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bizlerde sahada sabırla çalışıyoruz. Çoğu zaman evimize geç gidiyoruz. Ama önemli değil soğuk havada biz tek çalışmıyoruz birim müdürlerimiz ile muhtarlarımız bu kar yağısında sonra evlerini doğru dürüst görmediler. Gece gündüz haklımızın rahatını sağlamaya çalışıyoruz ve bu karı yerden kaldırmak için sahalardayız. Bunundan en güzel olmasının nedeni ise Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç çok güzel bir kriz yönetim şekli belirlemesidir onun için kendisine çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızın yanı sıra vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hastalarının hastaneye yetiştirilmesi konusun ellimizden geleni yapıyoruz." Şeklinde konuştu.
"Vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinliyoruz"
Gece geç saatlere kadar kadın olarak koordineli bir şekilde sahada çalıştığını ve vatandaşlar tarafından taktirle karşılandığını belirten Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Mehmet Dağhan, ise şunları söyledi:
"Belediye başkanımıza ve mahallemizde görevde olan Aysun müdürümüze teşekkür ederiz. Gece geç saatlere kadar Aysun hanımın mücadelesi ile koordineli bir şekilde yolların açılması konusunda canla başla çalışıyoruz. 40 sokak ve 8 ana caddemiz var. Sokaklarımızda caddelerimizde günde iki defa açılması noktasında daha fazla önem veriyoruz. Bizler belediye çalışanlarımızla gece gündüz sahadayız. Vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinliyoruz. Yollarımız şuanda açık durumda çalışmalarımızda her zaman devam ediyor bu konuda her zaman yanımızda olan Adıyaman Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum"

Kaynak: PHA
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