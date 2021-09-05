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Adıyaman’da 2. el eşya satışı yapan esnaflar şikayetçi - Videolu Haber

Adıyaman'da ikinci el beyaz eşya satışı yapan esnaflar, iş hacimlerinin yüzde 90 azaldığını öne sürerek, yaşanan düşüşe kent genelinde artış gösteren apart evlerin neden olduğunu iddia etti.

05 Eylül 2021 Pazar 14:44
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Adıyaman’da 2. el eşya satışı yapan esnaflar şikayetçi - Videolu Haber

Adıyaman’da yıllardır ikinci el piyasasında esnaflık yapan 50 yaşındaki Murat Orakçı, Perre Haber Ajansı (PHA) muhabirine kendi alanında çalışan esnafların sıkıntılarını anlattı.

Apart evlerin kent genelinde artmasıyla satışların büyük gerileme yaşandığına dikkat çeken Orakçı, “Yeni Adıyaman’da 4 büyük il içerisinde küçücük bir iliz. Çevremizdeki illerin hepsi gelişti. Adıyaman’ımız gelişmedi. Ama şu konuda gelişti apart evler çoğaldı. Apart evler çoğalınca bizim işimizde de baya bir düşüş oldu. Yani yüzde 90 düşüş var Adıyaman’da ikinci el satışlarında. Yine de Allah’a çok şükür” dedi.

“1 liramız bile bugün Gaziantep’e, Şanlıurfa’ya, Diyarbakır’a gidiyor”

6 Eylül’le eğitim öğretim yılının açılacağı söylenmesine rağmen korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle öğrenciler üzerinde kararsızlığa neden olduğunu belirten Orakçı, “Öğrencilerden alım yok,  daha gelmedi. Kayıtlar başladı ama şuanda ne olduğu ve ne olacağı da belli değil. Özellikle de şunu söylüyorum 4 büyük bir il içerisinde küçücük bir il oluyorsan, buda bizim büyüklerimizin bize zararıdır. Milletvekillerimiz bu konuda çok duyarsız. 1 liramız bile bugün Gaziantep’e, Şanlıurfa’ya, Diyarbakır’a gidiyor. Kendi üretimimiz yok. Kendi başımızdaki insanlar da bu kadar duyarsızlar” diye konuştu.

“Esnaf siftahsız kapatıyor”

Salgın sürecinden olumsuz etkilendikleri kaydeden Orakçı, “Pandemi önceki işimizle, şu anki işimiz bir değil. Yani Adıyaman genelinde ben tek kendi üzerime söylemeyeyim. Adıyaman genelinde işler çok kötü. Esnaf siftahsız açıp kapatıyor, büyük esnafları demiyorum. Küçük esnaflar, orta kesim esnaflar hemen hemen hepsinde işler çok durgun. Karadeniz’e fındığa gidenler oldu. Hala da ordalar. Onların yokluğundan dolayı da zaten şehirde kimse kalmadı. Tatile giden, çalışmaya giden olsa bile okullar açıldıktan sonra olur. Pandemi öncesi işlerimiz iyiydi ama şu anda yüzde 10’a düştü. Yüzde 100 iken yüzde 10’a düştü. Pandemi öncesi zaten şehir kalabalıktı, alışveriş oluyordu. Parası olan gidip yenisini alıyordu, eskisini getirip bize bırakıyordu. Ama şu anda eskisi olanlar, bozulanlar götürüp tamir yaptırıyor. Çünkü alım gücü yok. Elimizde yani öğrenciye satacak eşyamızda kalmadı. Yani malzememizde kalmadı çünkü bulamıyoruz eski eşya” şeklinde konuştu.

Kaynak: (PHA) - Perre Haber Ajansı
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