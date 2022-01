ADD Başkanı Palalı: Bazen yenilgiyi içimize sindirmemiz lazım - Videolu Haber

Kovid-19 salgınının tüm herkesi etkilediği gibi kendilerini de etkilediğini belirten Palalı, "Atatürkçü Düşünce Derneği Adıyaman Şubesi olarak son seçilmiş dönemde pandemiden dolayı bir durum gelişti. Buna bağlı olarak çalışmalar etkinlikler, faaliyetler toplu çalışmalar katılamadık. Yani çalışmalarımız her zaman devam etti. Bazı çalışmalar yaptık son dönemde Gerger iki köy okulu Sincik çok amaçlı lise, kütüphaneler ve Atatürk köşesi yaptık. İki okulumuz büst bir okulumuzu boyattık. Yaklaşık 3 bine yakın kitaplar dağıttık. Yine son dönemimizde 19 öğrencimize burslar verdik çeşitli illerde okuyan ama hepsi Adıyamanlı olan gençlerimize, üniversite öğrencilerimize burs bağladık. Tut, Yalangoz ve Yaylımlı köylerinde kitap dağıtımı ve kütüphane destelerinde bulunarak çocuklarımıza giysi yardımda bulunduk. Yine son dönemlerde İzmir Konak Balçova şubelerimizden gönderilen giysi, ayakkabı dağıtılmasında bulunduk." Dedi.

Sosyal çalışmalarının yanında üyelerine yönelik çalışmalar da yaptıklarını anlatan Palalı, şöyle devam etti:

"90 üyemizle sabah kahvaltısında buluşarak istişare toplantısı yaptık. Boş durmadık 32 üyemiz başvuru yaptılar. Tabi insanlarımıza faaliyet ortaya koyamıyoruz. Pandemiden kaynaklı tiyatrolar, eski konserler çeşitli çalışmaları ve toplu yemekler yapmadık. Bu da pandeminin getirdiği insanların çekingen davranmasıyla kaynaklı bir durum. Dünyayı ilgilendiren Covid 19 olduğundan dolayı bu konuda insanlarımız biraz daha tedbirli davranıyorlar. Tabi ki gelir anlamında bir çalışma yapamadık. Ama yine alanlarda olduk yine her türlü bayramlarda görevlerimizi yaptık. Yine basın ve medyada ülkemizin ve yaşadığımız coğrafyanın her türlü sorununa yeri geldiği zaman bizde söz alarak duygu ve düşüncelerimizi dile getirdik. Çalışmalarımız iyi gidiyor derneğimiz daha güzel olacak. İnsanlarımız korkuyorlar Atatürkçü Düşünce Derneklerine gelmeye, sanki burada bir şeyler var. Bu ülkeyi, vatanı ve toprağı seven vatanseverleriz bizler, cumhuriyete Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı Atatürk düşüncesinde yaşam süren gayret gösteren bir derneğiz. İnsanlarımız buralara gelmekten çekiniyorlar. Buralara gelen insanlarımızda acaba işten mi atılırım, görevimden mi alınırım, ihraç mı olurum diye düşünceler oluyor."

İsteyen herkesin derneklerine gönül rahatlığıyla gelebileceğini vurgulayan Palalı, amaçlarının Kemalizm’i yaşatmak olduğunu ifade etti.

Kemalizm’in bir kalkınma platformunun adı olduğunu belirten Palalı, "Mustafa Kemal Atatürk’ün kalkınma, sanayileşmede, tarımda ekonomide kalkınma platformunun adıdır Kemalizm ve ekonomik büyümenin ülkede istihdamın büyümesine yönelik çalışmaların adıdır Kemalizm bizler Atatürk devrim ve ilkelerini yaşatmak, onun düşüncelerini yaşatmak Kemalizm ve kalkınan Türkiye ve bağımsız Türkiye’yi kimseye muhtaç olamayan, kendi ayakları üzerinde duran ülke istiyor ve onun için çalışmalarımıza devam ediyoruz." Diye konuştu.

"Gençlerimiz artık hayal kurmak istemiyorum diyorlar"

Döviz kuru ve altın fiyatındaki iniş-çıkış konusuna da değinen ülkedeki her şeyin fiyatında iniş çıkışların yaşandığını söyledi.

Türkiye’de inanılmaz çok büyük bir kriz olduğunu ileri süren Palalı, “Fakat insanlarımız halen çok şükürcü bir toplumumuz daha onun ötesinde davul zurna çalan insanlarımızda var. Bu hükümet bu ülkeyi teslim aldığında dolar 1.30, Euro 1.80, terör sıfırdı. 2001’de terörist başı Abdullah Öcalan yakalanmış teslim edilmiş ve ülkede terör yok şehitlerimiz yok ve ekonomik bir düzelme var. Kemal Derviş’in ekonomik programını uygulayan Demokratik Sol Parti-Doğru Yol hükümetinin güzel bir uygulamasından sonra bir anda altı üst olan bir ülke olduk. Yani bu ülkeyi 135 milyar dolar dış borçla aldılar. Şu anda dış borcumuz 578 milyar dolara çıktı. Ülkede Atatürk’ün ve cumhuriyetin varlıkları olan kurulması çok zor şartlarda başarılı bir çalışmayla cumhuriyetten sonra 15 yıllık bir çalışmada Türkiye dünyanın ekonomide yüzde 55 en çok büyüyen ülke olmuş, sanayileşme başlamış, tarımda inanılmaz devrimler, çok güzel bir ülke, kalkınan, uçak üreten bir ülke olmuş ama şu anda o varlıklar hepsi satılmış yaklaşık 550 yakın kurum ve kuruluşlar dış sermayeye, yandaşlara peşkeş çekilmiş, özeleştirme anlamında maalesef köprüler, barajlar, yollar yaptık diyorlar, başkalarının boşuna para verdiğimiz garantili döviz kuruluna yabancı sermayelere peşkeş çekilen bir ülkeden bahsediyoruz. Her şey satıldı ama ülke nerede peki, dış borcumuz neden büyüdü, neden içerde istihdam olmadı, neden işsizlik fazla insanlarımız zor durumda, çöplerden ekmek toplayan bir ülke olduk." dedi.

Palalı, Adıyaman’da son dönemde ekonomik sebeplerden dolayı insanların yaşamlarına son verdiğini dile getirdi.

Vatandaşların ailelerini, evini geçindiremediğini ifade eden Palalı, şöyle konuştu:

"Her gün intiharlar maalesef ki son iki ayda sadece Adıyaman’da on intihar oldu. Ve tamamen ekonomiye bağlı intiharlar evini geçindiremeyen baba çaresiz zor durumda kalan anne çaresiz insanlar ev geçiremez utançtan hayatına son veren insanlarımız var. Sokaklarda artık insanlarımız ekmek kuyruklarında her ne kadar birileri yok diyorsa buyursunlar çarşıya çıkıp ekmek kuyruklarını görsünler. Askıda ekmek insanlarımız bir ekmek ucuz almak için saatlerce kuyrukta bekliyorlar. Yani ülkede dolar , euro düştü birileri konuştu. O dönemde dolar ucuzken doları aldı, yükselttiler, geceden dolarlar bozuldu. Ondan sonra düşürdüler bizlerde bunun için davul çalıyoruz. Dolar, euro paramızın sadece bir buçuk katıydı bu hükümet gelirken ne oldu şimdi bir yükselişte bir inişte bunlar başarı sayılıyor. Bunu kral ilan ediyor, insanlar yazık gerçekten yazık gerçekleri görmemiz lazım gerçekler ortada birileri sadece Türkiye’de yüzde 10 zengin, yüzde 90 fakir fakir. insanlar yüzde ona çalışıyor. Üçlü beşli çeteler iş adamları 8-10 kişiye çalışan bir ülke dünyanın en zengin Cumhurbaşkanları, başbakanları ve bakanları bizde gerçekten uyanmamız gerçekleri görmemiz lazım. Artık gençlerimiz son günlerde söyledikleri iş bulamıyorum hayal kuramıyorum diyorlar. Onun için gençlerimiz başka ülkelere göç ediyorlar. Buda neyden kaynaklanıyor ülkemiz kötü yönetildiğinden dolayı gençlerimiz gitmek zorunda kalıyorlar. Başka ülkelerde mülteci olarak kalmak zorunda kalıyorlar. Artık gerçekleri ile yüz yüze gelen insanlar oluşmaya başladı."

"Bazen kaybetmeyi içimize sindirmemiz lazım"

Son olarak sözü İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik iddialara getiren Palalı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun belediye çalışanlarının bazılarına terörist ilan ettiğini belirtti.

Belediyede işe alımlarda herkesten adli sicil kaydı alındığını anımsatan Palalı, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Adli sicil kaydı da Adalet Bakanlığından alınan bir belge işe alınmışsa eğer savcılıkta bir suçu varsa insanlarımıza bu belgeleri siz veriyorsunuz. Yani insanlara verdiğiniz belgede sorun yoksa insanlar gidip orada işe başlıyorlar. Seçilmiş insanlara, milyonlarca oy almış insanlara bu tarz yaklaşımlar yapılması çok yanlış, güzel bir yerel yönetim yapan yerler var. Adana, Mersin Ankara, Eskişehir, İstanbul ve İzmir dünya ödülleri alan illerimiz artık kaybetmeyi içinize sindirmeniz lazım. Ben bunları bir siyasetçi olarak değil dernek başkanı olarak söylüyorum. Kaybetmeyi sindirmek lazım. Kazanılmış ise alkış çalmak lazım. Başarısız ise zaten insanlarımız diğer seçimde oy veren insanlarımız bir daha oy vermeyecektir. Başarılı ise alkış tutmak lazım. Başarılı insanlar bu ülkeye hizmet eden insanlar Adana, Mersin Ankara, Eskişehir, İstanbul ve İzmir hepsi bizim memleketimiz ilimiz. Bu insanlar ise topluma hizmet eden insanlar, başarı olan insanların önünü kesmeyin çalışınlar, daha güzel çalışmalar bulunlar ki yapıyorlar ben bu anlamda Türkiye’de çok zor sıkıntılar içerisinde olan toplumumuz artık bu söylemlerde bulunmayın yani toplumda kaos yaratılmasına izin vermeyin. Devlet büyüklerine sesleniyorum adaletli ve vicdanlı olun hakkaniyeti koruyun helal olsun emeğinizin karşılığı aldığınız maaşlar ama fazlasını lütfen çalıp çırpmalara göz yummayın peşkeş çekmeyin ülkemizin kazanımlarını adaletli bir şekilde bütün topluma ve halkımıza yayın ve dağıtın neden bizim çocuklarımız, insanlarımız sokaklarda çöplerde ekmek toplasın birileri yurt dışlarında yatlarda, gemilerde haksız kazançlar ile yapılan tatiller yaşamlar sürsün gerçekleri görmemiz gerektiğini düşünüyorum"

