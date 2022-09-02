Son dönemlerde tesettür giyimde yaşanan atılımlarla kadınlar için çok fazla elbise alternatifi ortaya çıkmıştır. Tesettürlü giyinen kadınlara daha kısıtlı giyim seçenekleri varken günümüzde sınırsız tesettür elbise seçeneği doğmuştur. Tesettür elbise giymek isteyen kadınlar için iş ortamından tutun da yazlık ve kışlık seçeneklere ve hatta özel gün ve davet seçeneklerine kadar oldukça geniş bir ürün skalası bulunuyor.

Tesettür elbise çeşitlerinde en önemli unsur modeldir. Uzun, diz altı, dar, bol kesim, düğmeli, sade, büzgülü ve kuşaklı, yarım kol, uzun kol ya da karpuz kol gibi alternatifler bulunuyor. Bir diğeri de, kumaş seçimidir. Mevsime göre yazlık ve kışlık, mevsimlik kumaşlar seçilebilir. Desenli, desensiz, penye, triko, pamuk, yün, keten, krep ve şifon gibi kumaş seçenekleri bulunan tesettür elbiseler arasından tarzınıza uygun bir elbise seçmek mümkün.

Yazlık Tesettür Elbise Seçimi

Tüm giyim sektöründe yaşanan çeşitlilik tesettür giyim sektörüne de yansımıştır. Her kadının zevkine ve tarzına hitap edecek türden farklı trendlerin yansıtılabileceği kombinler tesettür elbiselerde de mümkün. Özellikle dünyanın dört bir yanında oldukça sıcak geçen yaz ayları tesettürlü kadınlar için çok daha zorlu hale gelmekte.

Bu yüzden, yaz için tesettürlü bir elbise seçimi büyük önem taşıyor. Zarifliği ön plana çıkarırken aynı zamanda doğru bir kumaş seçeneği yapılmış olmalıdır. Bu sayede, konforlu, terletmeyen ama aynı zamanda da tarzına hitap eden bir model belirlenmiş olur. Birbirinden tarz ve farklı tasarıma sahip tesettür elbise modelleri için https://www.modaensarbutik.com/gunluk-tesettur-elbise-modelleri sayfasını ziyaret edebilirsiniz.