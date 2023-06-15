Türkiye'nin ilk Mobil Fosil Bilimi Müzesi, bilimle gülümse konsepti ilk Türkiye turuna Adıyaman Gölbaşı ilçesi Özer Salik İlkokulu bahçesinde açıldı.

Uzun yıllardır çalışmalar yürütülen Fosil Bilimi Müzesi ilk açılışını asrın felaketi sayılan depremden dolayı rotasını Adıyaman’ çevirme kararı aldı.

Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi Coğrafya Öğretmeni ve Fosil Bilimci Mustafa Sarıkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, ideali olan bu çalışmayı Adıyamanlı öğrencilerle buluşturmaktan çok mutlu olduğunu söyledi

Fosil Bilimci Sarıkaya, açıklamasında şunları kaydetti:

“Mobil fosil bilimi müzemize destekleri için Kumru Kaymakamı sayın Tanju Çanakçıoğlu’na, Kumru İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Suat Evin’e , Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sayın Yakup Gök , ekip arkadaşlarım Eczacı Abdülkadir Çelebi, Arzu Çalışkan, Giresun Doğa Sporları Kulübü Mustafa Aydın olmak üzere, misafirperverlikleleri için Adıyaman Gölbaşı kaymakamına ve Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne şahsım ve müzemiz adına teşekkür ederim.”

Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan ve Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Fosil Bilimi Müzesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Mobil Fosil Bilimi Gezici Müzesi iki gün boyunca Gölbaşı’nda ziyaret edilebilecek.



Kaynak : PHA