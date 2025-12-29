Lastiklerde diş derinliği, lastiğin yol ile temas eden yüzeyindeki kanalların (dişlerin) ne kadar “yüksek” ve işlevsel kaldığını ifade eder. Bu derinlik, özellikle ıslak zeminde suyu tahliye etme kapasitesini belirlediği için sürüş güvenliğinin en kritik göstergelerinden biridir. Dişler azaldıkça lastik, suyu yeterince dışarı atamaz; su kızaklaması (aquaplaning) riski artar, fren mesafesi uzar ve viraj performansı belirgin şekilde düşer. Bu nedenle diş derinliği, yalnızca “lastik eskidi mi?” sorusunun cevabı değil, aynı zamanda aracın güvenlik standardının da doğrudan bir ölçüsüdür.

Günlük kullanımda diş derinliği; ani frenleme, sert virajlar, yanlış lastik basıncı, rot-balans bozukluğu ve süspansiyon kaynaklı düzensiz aşınmalar nedeniyle hızlı biçimde azalabilir. Özellikle düşük basınçla kullanım, lastiğin omuz bölgelerini aşındırırken; yüksek basınç merkezi aşınmayı artırabilir. Rot ayarı bozuk araçlarda tek taraflı aşınma görülmesi yaygındır ve sürücü bunu çoğu zaman geç fark eder. AutoTeam Bosch Car Service Urla olarak biz, lastik kontrolünü yalnızca diş ölçümüyle sınırlamayız; aşınma tipini analiz ederek sorunun kaynağına iner, lastik ömrünü uzatacak doğru aksiyonları planlarız.

Peki diş derinliği ne zaman kritik seviyeye iner? Genel olarak yasal sınırlar ülkeden ülkeye değişebilse de güvenlik perspektifinden bakıldığında, diş derinliği azaldıkça ıslak zeminde tutunma kaybı hızlanır. Bu nedenle periyodik kontrollerde diş derinliğinin ölçülmesi, özellikle yağışlı dönemler öncesinde ihmal edilmemelidir. Bununla birlikte, lastikte çatlak, balon, yanak hasarı veya düzensiz yüzey aşınması varsa diş derinliği iyi olsa bile lastik güvenliğini kaybedebilir. Ayrıca lastik yaşı da önemlidir; dişleri yeterli görünen ancak sertleşmiş bir lastik, beklenen yol tutuşunu sağlayamayabilir.

Servisimizde lastik değişimi ve kontrol süreçlerinde diş derinliği ölçümü, basınç ayarı, balans kontrolü ve gerekiyorsa rot ayarı birlikte değerlendirilir. Böylece hem yeni lastiğin doğru şartlarda çalışması sağlanır hem de düzensiz aşınmaya neden olan problemler erken tespit edilir. Çeşme oto lastik arayışınızda, Urla’daki AutoTeam Bosch Car Service ile güvenliği önceleyen lastik kontrol ve değişim hizmetlerinden yararlanabilir, mevsime ve sürüş koşullarına uygun doğru lastik yönetimiyle yola daha güvenle devam edebilirsiniz.