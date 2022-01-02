SÖNMÜŞ AİLESİ’NDEN TEŞEKKÜR

Geçtiğimiz hafta ani bir kalp krizi geçirerek vefat eden Radyo Mert FM Sahibi, Gazeteci Şeyh Murat Sönmüş’ün ailesi taziyelerini paylaşanlara hitaben bir teşekkür mesajı yayınladı.

Sönmüş Ailesinin mesajında; “Ailemizde yeri doldurulamaz kardeşimiz Şeyh Murat Sönmüş, kalp krizi nedeniyle aramızdan ayrılmıştır. Kardeşimizin vefatı nedeniyle bizleri yalnız bırakmayarak acımızı paylaşan taziyemize iştirak eden, telefon ve çeşitli iletişim araçlarıyla mesaj gönderen, çelenk ve mesaj gönderen, sosyal medyada ve gazetelerde haber ve yorumlarıyla taziyelerini bildiren, evimize kadar gelerek acımıza ortak olan tüm dost, akraba ve sevenlerimize teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.