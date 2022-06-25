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Nemrut heykelleri kokulu mum oldu

Adıyaman’da iki kız kardeş Nemrut Dağı’ndaki heykellerin kokulu mumlarını üreterek turizme ve kentin tanıtıma katkı sağlıyor.

25 Haziran 2022 Cumartesi 09:26
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Nemrut heykelleri kokulu mum oldu

Adıyaman’da iki kız kardeş Nemrut Dağı’ndaki heykellerin kokulu mumlarını üreterek turizme ve kentin tanıtıma katkı sağlıyor.

Dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen ve UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Nemrut Dağı’ndaki heykellerin mumu yapıldı. Pınar Türk ve Handan Gergerli isimli iki kız kardeş, butik işyerinin bir kısmında mum satışı yapmaya başladı, daha sonra butiği tamamen mum evine çevirdi.

Evleri ve işletmeleri süsleyen birbirinden güzel kokulu mumları satan kardeşler bir süre sonra kendi mumlarını üretmek için atölye kurmaya karar verdi. İstanbul’da mum üretimiyle ilgili kısa bir eğitim alan kardeşler, atölye kurarak kendi mumlarını üretmeye başladı. Kız kardeşler ürettikleri mumların diğer mumlardan farklı olması için Nemrut Dağı’ndaki heykellerin mumunu yapmaya karar verdi. Nemrut Dağı’ndaki Antiachos, Kartal, Herakles ve Tike’nin kalıplarını oluşturarak mum üretmeye başladı. Magnet ve taş heykelcikler gibi mum heykellerde hediye olarak yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuldu.

Handan Gergerli, bu işe hobi olarak başladıklarını belirterek, “İki kız kardeş birlikte iş yapmak istiyorduk. Sonra hobi olarak bu işe başladık. Ablamın işyerinin bir bölümünü mum satışına çevirdik. Farklı ne yapabiliriz derken, Nemrut Dağı’na olan ilgimizden heykellerin mumlarını yapmaya karar verdik. Bir ay boyunca koku, renk ve dokuyu vermek için üzerinde çalıştık. Bir ay sonra üretime başladık. Dünya’nın 8. Harikası olan Nemrut Dağı’nın ben hak ettiği ilgiyi görmediğine inanıyorum. Yeterince turist çekmediğine, daha fazla turistin gelmesi gerektiğine inanıyorum. Adıyaman’ın, Nemrut’un tanıtılmasını istiyorum” dedi.

Pınar Türk ise 2021 yılı Ağustos ayında bu işe başladıklarını kaydederek, “Bu güne kadar Nemrut Dağı’nın taşları, magnetleri vardı. Biz de bir farklılık olsun istedik. Nemrut mumlarını yapmanın insanları cezbedeceğini düşündük. Kokusu, dokusu ve rengiyle insanları etkileyeceğini düşündük. İnsanlar Adıyaman’a geldiğinde sadece taş heykeller ve magnetler değil, mumlar da olsun istedik. Yerli ve yabancı turistler için farklılık oldu. Çok güzel dönüşler aldık” diye konuştu.

Kaynak: iha
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