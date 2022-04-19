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Down sendromlu Onur’un hayali gerçek oldu

Adıyaman’da, down sendromlu olan gencin evlilik hayalleri gelinsiz düğünle gerçekleştirildi. Down sendromlu Onur’un gelinsiz düğününde sevinç gözyaşları aktı.

19 Nisan 2022 Salı 01:08
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Down sendromlu Onur’un hayali gerçek oldu

Adıyaman’da, down sendromlu olan gencin evlilik hayalleri gelinsiz düğünle gerçekleştirildi. Down sendromlu Onur’un gelinsiz düğününde sevinç gözyaşları aktı.

Adıyaman’da babasını yaklaşık 9 ay önce kaybeden ve yıllardır evlenme hayalleri kuran Onur Kıymaz (30) için arkadaşları bir sürpriz hazırlamak istedi. Onur’a damatlık kıyafetler giydiren ve aynı zamanda araba süsleten Onur’un arkadaşları Onur’a gelinsiz bir düğün etkinliği hazırladı. Araçlardan çalınan müzikler eşliğinde bir süre Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi üzerinde çifte telli oynayan Onur ve arkadaşları daha sonra kent merkezinde düğün konvoyu yaptı. Hazırlanan gelinsiz düğünde down sendromlu Onur Kıymaz ve arkadaşları oldukça eğlendi. Yapılan çarşı turu sonrasında konvoy Musalla Mahallesinde bulunan Onur’un evine gitti. Burada Onur’un annesi Birsen Kıymaz ve komşuları tarafından karşılanan konvoyda üzerinde ‘Hayaliydi’ yazan süslenmiş araçtan inen Onur, annesine sıkıca sarılarak mutluluğunu dile getirdi. Oğlunun hayalinin gerçekleşmesinden dolayı oldukça sevinen anne Birsen Kıymaz, gözyaşlarını tutamadı.

Evlerinin önünde de bir süre çiftetelli oynayıp halaylar çeken Onur’un sevinci yüzüne yansıdı.

Hayalinin gerçek olduğunu ve sürekli hayallerinde yaşattığı Halise isimli kişiyle evlendiğini dile getiren Onur Kıymaz, “Evet ben damat oldum. İyi bir duygu, sevindim abi. Ben damat oldum. Çok eğendik abi. Evet hayalim evlenmekti, Halise ile evlendim” dedi.

Sevinç gözyaşlarını tutamayan Anne Birsen Kıymaz ise, “Çocuğumla gurur duyuyorum, Allah’ın bana en güzel hediyesi bu bana, melek. Evimin meleği, rızkı bereketidir. Çok güzel, çok memnun oldum bu mutluluğumu anlatamıyorum. Kaç yıldır hayaliydi. ’Evleneyim anne, oda takımı alayım anne, pembe nişanlık olsun, beyaz gelinlik olsun, altın takayım anne’ diyerek hep bir hayal kurardı. Mutluyuz, sevinç gözyaşları” şeklinde konuştu.

Onur’a sağdıçlık yapan ve etkinliği düzenleyen Halit Akıncı ise, “Böyle her zaman evlenmeyi çok istiyordu, ondan dolayı da böyle bir etkinlik yapmak istedim. Allah razı olsun arkadaşlarımda beni kırmadı. Herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Kaynak: iha
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