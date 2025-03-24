Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde köklü bir geçmişe sahiptir. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte kurulan ilk siyasi parti olan CHP, halkın iradesini savunmuş, çok partili hayata geçişi destekleyerek Türkiye'deki demokratikleşme sürecinde önemli bir rol oynamıştır. CHP, özgürlükler, eşitlik ve adaletin savunucusu olmuş, toplumsal hakların geliştirilmesine yönelik birçok yeniliğe imza atmıştır.

Ülkemizde özellikle son zamanlarda yaşanan hukuksuzluklar, ne seçenin ne seçilenin bir güvencesinin olmadığı, halkın iradesinin yok sayıldığı bir döneme acı şekilde tanık oluyoruz. Bilinmelidir ki, demokrasinin temelini sarsan her şey,hepimizin geleceğini sarsar. Üstünlerin hukuku değil,hukukun üstünlüğü esas alınmalıdır. Bu yaşamsal kaynağımız olan hava ve su kadar önemlidir. Bugün milyonların haykırışıda budur.

ANAYASAL HAKLARIMIZ

-Yaşama hakkı

-Kişi dokunulmazlığı

-Kişi hürriyeti ve güvenliği.

-Özel hayatın gizliliği ve korunması

Yerleşme ve seyahat hürriyeti.

-Din ve vicdan hürriyeti.

-Düşünce ve kanaat hürriyeti.

-Bilim ve sanat hürriyeti. Bugün bu hakların neresindeyiz?....

CHP'nin önemi, her dönemde demokrasiyi ve insan haklarını savunması, otoriter yönetimlere karşı halkın sesi olması ve toplumsal sorunlara çözüm arayarak adaletin sağlanmasına katkı yapmasından kaynaklanır. Bugün de, Türkiye'nin demokratik geleceği için önemli bir güç olmaya devam etmektedir.

Cumhuriyetin kurucusu olan CHP, halkın iradesini esas alarak, adalet, eşitlik ve özgürlük gibi temel demokratik ilkeleri savunmuştur. Parti, her dönemde demokratikleşme sürecini ileriye taşıma, bireysel hakları ve özgürlükleri koruma mücadelesi vermiştir. CHP, bugün de Türkiye’nin daha özgür ve demokratik bir geleceği için birleştirici bir güçtür.

#CHPTürkiyeninBirleştiriciGücü