banner189
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 11
parçalı az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1,910.41
ALTIN
786.58
DOLAR
13.72
STERLİN
18.23
EURO
15.57

Tut’ta 10 kilo ağırlığında 65 milyon yıllık deniz mercanı bulundu

Adıyaman’ın Tut ilçesinde 10 kilo ağırlığında 65 milyon yıllık deniz mercanı fosili bulundu.

04 Aralık 2021 Cumartesi 10:27
10 Okunma
Tut’ta 10 kilo ağırlığında 65 milyon yıllık deniz mercanı bulundu

Adıyaman’ın Tut ilçesinde 10 kilo ağırlığında 65 milyon yıllık deniz mercanı fosili bulundu.

Yaklaşık 10 yıldan beri doğa yürüyüşü yapan ve bulduğu ilginç taşları toplayan Mustafa Küçüktaş, bundan 3 yıl önce bu taşların fosil olduğunu öğrendi. Birbirinden ilginç 100’ün üzerinde deniz canlısı fosilini elinde bulunduran Mustafa Küçüktaş, son olarak 65 milyon yıllık olduğu belirlenen ve ağırlığı 10 kilo olan deniz mercanı fosili buldu. Süngerimsi bir yapısı bulunan deniz mercanının fotoğrafını çekerek ilgililere atan Mustafa Küçüktaş, fosilin Üst Kratase dönemine yani 65 milyon yıl öncesine ait olduğunu öğrendi.

Tut ilçesi Hacı Mahammet Dağı’nın Yarpuzlu bölgesinde bulunan fosili evinde muhafaza eden Mustafa Küçüktaş, bu fosillerin Tut’un yaklaşık 10 hektar alınana yayıldığını dile getirdi.

Mustafa Küçüktaş, “Bundan 10 yıl önce doğa yürüyüşüne çıkıyordum. Bulduğum ilginç taşları topladım. Böyle 20-30 tane falan elimde oldu. En son bir arkadaşımla karşılaştım, bu taşları gördü. Bunların fosil olduğunu söyledi. Yani bunları 10 hektarlık alanda, en iyilerini topladım. Küçük ve kırılmış olanları toplamadım. Elimde şu an 100’ün üzerinde fosil var. İşte bu elimdeki parçayı da yeni buldum. Bunun mercan olduğunu düşünüyorum” dedi.

Fosillerin bulunduğu bölgenin incelenmesi gerektiğini kaydeden Küçüktaş, “İlçemizde tam bir inceleme yapılmadı. İstanbul’dan, üniversiteden bir hocamız gelecekti, pandemiden dolayı gelemedi. Buraya hocalar davet edilebilir ve daha sonra burası doğal sit alanı ilan edilebilir” diye konuştu.

Son yıllarda Mustafa Küçüktaş’a Mehmet Ayaz isimli vatandaş da eşlik ederek, fosil biriktirmeye başladı

Mehmet Ayaz, fosillerin bulunduğu bölgenin turizme kazandırılması gerektiğini söyledi. Tut ilçesinin kuzey bölgesinde bulunan ve bin 700 - 2 bin 100 rakımlı Hacı Muhammet Dağı ve çevresindeki yaklaşık 10 hektarlık alanda 40 milyon ile 155 milyon yıl öncesine ait deniz canlısı fosilleri bulunuyor. Daha önce Adıyaman Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından bölgeden alınan örnekler İstanbul Üniversite’sine gönderilerek laboratuvarlarda incelenmişti. Eosen, Üst Kratase dönemine ait deniz canlısı fosiller aynı lokasyonda yer alması ve bu kadar geniş alanı kaplaması nedeniyle dünyada eşsiz olabileceği belirtiliyor. Daha geniş ve derinlemesine bir araştırmayla bu bölgedeki fosil çeşitliliğinin artacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Binlerce yılda oluşan yüzen adaların su altı yapısı ilk kez görüntülendi
Binlerce yılda oluşan yüzen adaların su altı yapısı ilk kez görüntülendi
Adıyaman’ı sis kapladı
Adıyaman’ı sis kapladı
Haylaz köpeğin kafası bidona sıkıştı
Haylaz köpeğin kafası bidona sıkıştı
Atatürk Barajı yeşile büründü
Atatürk Barajı yeşile büründü
Fotokapan kameralarına birbirinden ilginç görüntüler yansıdı
Fotokapan kameralarına birbirinden ilginç görüntüler yansıdı
Peçeli baykuş elektrik direğine takıldı
Peçeli baykuş elektrik direğine takıldı
Adıyaman’da kuraklık günlük hayatı ve tarımı vurdu
Adıyaman’da kuraklık günlük hayatı ve tarımı vurdu
Ayakları tutmayan yavru yaban keçisini evinde besledi
Ayakları tutmayan yavru yaban keçisini evinde besledi
Adıyaman’da ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı
Adıyaman’da ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı
Adıyaman’da yağmur sürprizi
Adıyaman’da yağmur sürprizi
Dev çekirge görenleri şaşırttı
Dev çekirge görenleri şaşırttı
Yılan, kaçacak yer bulamayınca itfaiye erinin üzerine atladı
Yılan, kaçacak yer bulamayınca itfaiye erinin üzerine atladı
Bir tarafta zehirli yılanla konuşanlar, bir tarafta yılanı taşlayanlar
Bir tarafta zehirli yılanla konuşanlar, bir tarafta yılanı taşlayanlar
Ekili alan yangınları arttı, itfaiye müdürü uyardı
Ekili alan yangınları arttı, itfaiye müdürü uyardı
Ahududu Fidanı Fiyatları ve Çeşitleri Fidancı'da!
Ahududu Fidanı Fiyatları ve Çeşitleri Fidancı'da!
Yuvasından düşen yavru baykuşu esnaf misafir ediyor
Yuvasından düşen yavru baykuşu esnaf misafir ediyor
Adıyaman’da gergedan böceği görüldü
Adıyaman’da gergedan böceği görüldü
Adıyaman’da lekeli semender görüldü
Adıyaman’da lekeli semender görüldü
Kaba Sıva Profili
Kaba Sıva Profili
Kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldılar
Kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldılar
Bilim dünyası yeni bitki türü keşfetti
Bilim dünyası yeni bitki türü keşfetti
Çamgazi Barajında kuraklığın korkutucu görüntüsü
Çamgazi Barajında kuraklığın korkutucu görüntüsü
Atatürk Baraj Gölü’ne 300 bin balık yavrusu bırakıldı
Atatürk Baraj Gölü’ne 300 bin balık yavrusu bırakıldı
Udumbara çiçeği görüldü
Udumbara çiçeği görüldü
Batı Avrupa Kirpisi hastane bahçesini mesken tuttu
Batı Avrupa Kirpisi hastane bahçesini mesken tuttu
Doğal SİT alanı Gölbaşı Gölü’ne moloz döktüler
Doğal SİT alanı Gölbaşı Gölü’ne moloz döktüler
Dünyanın en ilginç hayvanlarından kanguru faresi Adıyaman’da görüldü
Dünyanın en ilginç hayvanlarından kanguru faresi Adıyaman’da görüldü
Adıyaman’da ’kırmızı liste’de yer alan geyik böceği görüntülendi
Adıyaman’da ’kırmızı liste’de yer alan geyik böceği görüntülendi
Adıyaman’da insana saldıran çekirge paniği
Adıyaman’da insana saldıran çekirge paniği
Dronu gören leylek çifti yumurtayı sakladı
Dronu gören leylek çifti yumurtayı sakladı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim