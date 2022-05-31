Plaza gibi Yüksek Yapılara Kaliteli Cephe Nasıl Seçilir?

Cephe, binayı dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı koruyucu özellikte olan ön yüzdür. İyi ve kaliteli malzemelerden üretilmiş cephe sistemleri ile kaplanan yüksek binalar oldukça gösterişli tasarımlarıyla dikkat çeker. Bu kapsamda seramik veya cam gibi malzemeler ile yapılan cephe kaplamaları, binaların dış yüzeyinde oldukça gösterişli bir görüntü oluşturur. Bu gösterişli yapıların sağlam bir şekilde monte edilmesi ise ürünlerin uzun ömürlü olmasında etkili olan başlıca faktördür. Cephe yüzeyinin düzgün bir şekilde monte edilmesinde alüminyum iskelet sisteminin kullanılması son derece önemlidir. Kaliteli cephe yapılarının nasıl olacağını ise alutem.com’un kurucusu Burak Ceylan şu şekilde ifade ediyor:

Yüksek Yapılarda Cephe Sistemleri Nasıl Olmalıdır?

Türkiye’de inşaat sektörünün her geçen yıl gelişmesinden dolayı yapıların dış cepheleri dayanıklı ve gösterişli olmalıdır. Bu kapsamda tercih edilecek malzeme, kullanılacak binanın özelliklerine göre farklılık gösterir. Cephe sistemlerinin, nitelik, görsellik ve yalıtım özellikleri ile de ön plana çıkmasını savunan Burak Ceylan fonksiyonel ürünlerin kullanılması gerektiğini belirtiyor. Bu ürünlerde son teknoloji ile üretilen pek çok üstün özellik tek malzemede birleşir. Böylece sudan etkilenmeyen ve ısıya dayanıklı ürünler uzun süreli kullanım imkânı sağlıyor

Dikey mimari anlayışının gün geçtikçe arttığı şehirlerde, estetik açıdan gösterişli ve birbirleriyle uyumlu binaların olması gerekir. Bu binalar ev, işyeri gibi farklı amaçlar ile kullanıldığından oldukça kullanışlı yapılar olarak biliniyor. Bu yapıların normal binalardan ayıran özelliklerden biri de dış cephe kaplamasıdır. Çünkü yüksek katlı yapılarda rüzgârın ve yağışın etkisi daha fazla hissedilir ve bu etkilere direnç göstererek kaliteli malzemelerden üretilmiş kaplamaların kullanılması gerekir.

Örneğin, giydirme cephe, yüksek binalarda kullanılan kaplamalardan en çok tercih edilen modeldir. Binanın dış cephesinin ağırlıklı olarak cam duvar şeklinde kaplanmasıyla oluşturulur. Dışarıdan bakıldığında alüminyum profil gözükmeyen bu model, son derece kullanışlı ve kaliteli malzemelerden yapıldığında uzun yıllar kullanıcısına hizmet eder.

Yüksek Binalarda Güvenlik Nasıl Sağlanır?

Yüksek binaların dış cephesinde görselliğin yanında güvenlik açısından da gerekli önlemler alınmalıdır. Alüminyum küpeşte modelleri bu kapsamda amaca hizmet eder. Binaların balkonlarına, merdivenlerine ve teraslarına emniyeti sağlamak için alüminyum plakalar konularak oluşturulur. Bu ürünler dayanıklı ve sağlam olmalarının yanı sıra binanın görselliğini bozmayacak şekilde ayarlanır.

Sağlam alüminyum malzemenin sert yapısı düzgün bir şekilde kullanıldığı takdirde paslanma yapmayacağı için formu bozulmaz. Kullanılacak binanın özelliğine göre farklı ürün çeşitlerinin yer aldığı alüminyum küpeşte modelleri, kullanıcısına üstün hizmet sağlıyor. Sağlam ve kaliteli olmanın yanında son derece gösterişli yapı tekniği ile göz dolduruyor.

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