banner189
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 5
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1,857.65
ALTIN
779.77
DOLAR
13.26
STERLİN
17.96
EURO
15.13

Adıyaman’ın çöpü enerjiye dönüştü

Vahşi depolama nedeniyle Atatürk Barajı’na ve tarım arazilerine zarar veren Adıyaman’ın çöpleri 1 yıldır enerjiye dönüşüyor. Bir yılda 70 bin ton çöp enerjiye dönüştürülerek milli ekonomiye katkı sağlandı.

01 Ocak 2022 Cumartesi 10:28
4 Okunma
Adıyaman’ın çöpü enerjiye dönüştü

Vahşi depolama nedeniyle Atatürk Barajı’na ve tarım arazilerine zarar veren Adıyaman’ın çöpleri 1 yıldır enerjiye dönüşüyor. Bir yılda 70 bin ton çöp enerjiye dönüştürülerek milli ekonomiye katkı sağlandı.

Daha önce Atatürk Barajı ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasındaki baraj havzasında vahşi şekilde depolanan Adıyaman’ın çöpleri şimdi Türmüz Tepe mevkiindeki düzenli depolama alanında enerjiye dönüşüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, GAP Kalkınma İdaresi tarafından sağlanan finansman ile Adıyaman Belediyeler Birliği tarafından ihale edilerek hizmete açılan katı atık depolama tesisi, bir yılda 70 bin ton çöpü enerjiye çevirdi. Bir yıl önce çöp depolamaya başlayan ve 6 aydan beri enerji üreten tesis, hem çevre dostu hem de ekonomik girdi sağlıyor.

Katı atık tesisiyle hem Atatürk Barajı havzası hem de tarım arazileri zarar görmekten kurtuldu. Bunun yanında çöpler yakıldığı için yayılan kötü kokular da artık yok.

Geçirimsiz tabakaya depolanan çöpler toprağa sızdırılmadan elde edilen metan gazları borular ile biokütle enerji santralinde elektrik enerjisine dönüşüyor. Tesis şu anda sadece il merkezi ve köylerinin çöpleriyle 700 kilowatt/saat enerji üretiyor. İlçelerinde çöplerinin gelmesiyle tam kapasite çalışacak olan tesis 1,5 megawatt/saat elektrik üretimi yapacak. Bu da yaklaşık 10 bin hanenin enerji ihtiyacı demek.

Aynı bölgeye tıbbi atıklarında bertaraf edilmesi için ihale yapıldı. 12 yıldan beri Gaziantep’e nakledilerek orada imha edilen tıbbı atıklar artık Adıyaman’da imha edilecek.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, daha önceki vahşi depolamada ciddi bir çevre kirliliğine neden olduğunun altını çizerek, “Katı atık tesisimiz bir yıldan beri faaliyet gösteriyor. Daha önce hastanenin yakınında, barajın hemen dibindeydi. Maalesef şehrin tüm çöplerinin suyu baraja akıyordu. Hem çevre kirliliği açısından hem barajın kirliliği açısından, hastaneye olan yakınlığı nedeniyle ciddi olumsuzluklar yaşanıyordu. Katı atık tesisi ile hem çevre kirliliği ortadan kalktı, aynı zamanda ekonomiye katkı sağladı. Tüm dünyada da şuan çevre dostu, çevre duyarlılığı hat safhadadır. Bizde bu hassasiyet ile hareket ediyoruz” dedi.

Başkan Kılınç, katı atığın yanında tıbbi atıklarında bertaraf edildiği bir tesis yapılacağını dile getirerek, “Adıyaman’ın 12 yıldır tıbbi atıkları çevre illere gidiyor. Onun da ihalesi yapıldı. İnşallah bir yıl içerisinde o da biterse ilçelerdeki ve merkezdeki tıbbı atıklarımızı burada bertaraf edeceğiz. Hem ekonomik olacak, hem istihdam sağlayacak” diye konuştu.

Enerji firmasının ortaklarından ve yöneticisi Siyami Öztürk, “Burada altıncı aydan beri üretim yapıyoruz. Sahamıza günlük 200 ton çöp alıyoruz. Bugüne kadar 1 yıl içerisinde 70 bin ton civarında sahamızda çöp toplandı. Hedefimiz ilçelerin gelmesiyle beraber burada 1,5 megawatt elektrik üretimini gerçekleştirmek. Bunu gerçekleştirdiğimiz zamanda 10 bine yakın bir hanenin elektrik üretimini karşılayacak bir duruma geleceğiz. Çöpleri aldığımız saha tamamen sıkıştırılmış ve geçirimsiz kil tabakasıyla oluşturulmuştur. Sıkıştırılmış kil tabakasının üzerinde 2 milimetre çapında mebran ile geçirimsizlik oluşturulmuştur. Zaten burada menholler, drenajlar vasıtasıyla çöp suyu havuzumuz var. Çöp suları bu havuzlara gidiyor. Yani hiçbir yer altı sularına, zemine, tarıma, hiçbir şeye bir zararı yok” dedi.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baraj suları çekilince 4 bin yıllık höyük ortaya çıktı
Baraj suları çekilince 4 bin yıllık höyük ortaya çıktı
Tut’ta 10 kilo ağırlığında 65 milyon yıllık deniz mercanı bulundu
Tut’ta 10 kilo ağırlığında 65 milyon yıllık deniz mercanı bulundu
Binlerce yılda oluşan yüzen adaların su altı yapısı ilk kez görüntülendi
Binlerce yılda oluşan yüzen adaların su altı yapısı ilk kez görüntülendi
Adıyaman’ı sis kapladı
Adıyaman’ı sis kapladı
Haylaz köpeğin kafası bidona sıkıştı
Haylaz köpeğin kafası bidona sıkıştı
Atatürk Barajı yeşile büründü
Atatürk Barajı yeşile büründü
Fotokapan kameralarına birbirinden ilginç görüntüler yansıdı
Fotokapan kameralarına birbirinden ilginç görüntüler yansıdı
Peçeli baykuş elektrik direğine takıldı
Peçeli baykuş elektrik direğine takıldı
Adıyaman’da kuraklık günlük hayatı ve tarımı vurdu
Adıyaman’da kuraklık günlük hayatı ve tarımı vurdu
Ayakları tutmayan yavru yaban keçisini evinde besledi
Ayakları tutmayan yavru yaban keçisini evinde besledi
Adıyaman’da ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı
Adıyaman’da ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı
Adıyaman’da yağmur sürprizi
Adıyaman’da yağmur sürprizi
Dev çekirge görenleri şaşırttı
Dev çekirge görenleri şaşırttı
Yılan, kaçacak yer bulamayınca itfaiye erinin üzerine atladı
Yılan, kaçacak yer bulamayınca itfaiye erinin üzerine atladı
Bir tarafta zehirli yılanla konuşanlar, bir tarafta yılanı taşlayanlar
Bir tarafta zehirli yılanla konuşanlar, bir tarafta yılanı taşlayanlar
Ekili alan yangınları arttı, itfaiye müdürü uyardı
Ekili alan yangınları arttı, itfaiye müdürü uyardı
Ahududu Fidanı Fiyatları ve Çeşitleri Fidancı'da!
Ahududu Fidanı Fiyatları ve Çeşitleri Fidancı'da!
Yuvasından düşen yavru baykuşu esnaf misafir ediyor
Yuvasından düşen yavru baykuşu esnaf misafir ediyor
Adıyaman’da gergedan böceği görüldü
Adıyaman’da gergedan böceği görüldü
Adıyaman’da lekeli semender görüldü
Adıyaman’da lekeli semender görüldü
Kaba Sıva Profili
Kaba Sıva Profili
Kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldılar
Kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldılar
Bilim dünyası yeni bitki türü keşfetti
Bilim dünyası yeni bitki türü keşfetti
Çamgazi Barajında kuraklığın korkutucu görüntüsü
Çamgazi Barajında kuraklığın korkutucu görüntüsü
Atatürk Baraj Gölü’ne 300 bin balık yavrusu bırakıldı
Atatürk Baraj Gölü’ne 300 bin balık yavrusu bırakıldı
Udumbara çiçeği görüldü
Udumbara çiçeği görüldü
Batı Avrupa Kirpisi hastane bahçesini mesken tuttu
Batı Avrupa Kirpisi hastane bahçesini mesken tuttu
Doğal SİT alanı Gölbaşı Gölü’ne moloz döktüler
Doğal SİT alanı Gölbaşı Gölü’ne moloz döktüler
Dünyanın en ilginç hayvanlarından kanguru faresi Adıyaman’da görüldü
Dünyanın en ilginç hayvanlarından kanguru faresi Adıyaman’da görüldü
Adıyaman’da ’kırmızı liste’de yer alan geyik böceği görüntülendi
Adıyaman’da ’kırmızı liste’de yer alan geyik böceği görüntülendi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim