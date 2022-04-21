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Tokur: “Sorunların çözülmesi, taleplerimizin karşılanması temennisiyle ebeler haftası kutlu olsun”

Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Nejdet İrfan Tokur 21-28 Nisan Ebeler Haftası dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
21 Nisan 2022 Perşembe 16:14
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Tokur: “Sorunların çözülmesi, taleplerimizin karşılanması temennisiyle ebeler haftası kutlu olsun”

Tokur açıklamasında;

“Anne ve bebek sağlığının cefakar sağlık çalışanları Ebe Arkadaşlarımızın 21-28 Nisan Ebeler Haftası kutlu olsun diyoruz.

Önemli gün ve haftaların tam anlamıyla kutlanmasının ise sağlık çalışanların taleplerinin hayata geçirildikten sonra olacağını ısrarla vurguluyoruz.

Ne yazık ki sağlık çalışanları pandemi sürecince en çok çalışan ve en fazla gelir kaybına uğrayanlar oldular.

Adaletsiz ek ödeme, yok olup giden döner sermaye ile ekonomilerinde çok ciddi kayıplar yaşadılar.

Alkışların yerine hakların verilmesi gerektiğini ısrarla vurgulamamıza rağmen sağlık çalışanlarının yüzünü güldürecek somut adımlar atılmadı.

Tüm bunların üstüne toplu sözleşmede 2 yıl için imza atılan zam oranının 3 ayda tüm ekonomik değerin yitirmesi de eklenince bu durumun mutlaka düzeltilmesi, kayıpların telafi edilmesi gerekliliği ortadadır.

Türk Sağlık-Sen olarak sağlık çalışanları için ücret politikasında yeni bir tavra ihtiyaç olduğunu ifade ediyoruz. Tek ödeme şeklinde maaşlara zam yapılmasını istiyoruz.

Ücretlerin reel olarak artması için ek zammın yanı sıra refah payı ve enflasyon farkının aylık olarak ödenmesi uygulamaları da hayata geçmelidir.

Ekonomik hakların yanı sıra sosyal haklarda iyileştirmeler yapılmalıdır. Vekil ebe hemşire, sözleşmeli ebe gibi istihdam modelleri terk edilmeli ve kamuda bu istihdam modelleri ile görev yapan tüm çalışanlar kadrolu memur olmalıdırlar.

Anne ve bebek sağlığı hizmetini yürüten ebe arkadaşlarımızın kreş mağduriyeti sonlandırılmalı, aile yaşamlarını etkileyen çalışma şartları düzeltilmelidir.

Sağlık çalışanlarının, ebe arkadaşlarımızın özveri ile yürüttükleri sağlık hizmetinin karşılığında onlara mali, özlük ve sosyal haklar açısından daha iyi şartlar mutlaka sağlanmalıdır. Kamuda görev yapan 55 Bin ebe arkadaşımız bunu fazlasıyla hak etmektedirler.

Biz öneriler sunuyoruz, çözüm istiyoruz. Sağlık çalışanlarının mağdur edilmediği, mutlu olduğu bir çalışma hayatı talep ediyoruz.

“Ebe arkadaşlarımızın tüm sağlık çalışanlarının sesine kulak verilmeli, onları sevindirecek düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir.” diyoruz.

Bu düşüncelerle fedakârlık gerektiren mesleğin cefakar çalışanları olan tüm ebe arkadaşlarımızın Ebeler Haftasını kutluyor, bu haftanın sorunların çözülmesinde adımların atıldığı bir hafta olmasını temenni ediyoruz.” Dedi.

Anahtar Kelimeler:
Türk SağlıkSen Adıyaman Şube Başkanı Nejdet İrfan Tokur
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