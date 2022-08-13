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Tokur: “Ek Ödemede Taban Ödemeler Mutlaka Revize Edilmeli”

Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Nejdet İrfan Tokur; “Ek Ödemede Taban Ödemeler Mutlaka Revize Edilmeli” diyerek bir basın açıklaması düzenledi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
13 Ağustos 2022 Cumartesi 20:48
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Tokur: “Ek Ödemede Taban Ödemeler Mutlaka Revize Edilmeli”

Tokur açıklamasında; “Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği yayınlanmış ve sabit ek ödemenin yanına taban ödeme ve teşvik ek ödemesi getirilmiştir.

Ek ödemede taban bir ödemenin belirlenmesi olumlu bir düzenleme olmuştur. Taban ödemeler meslek mensuplarına göre 10 Bin TL’den 250 TL’ye kadar çok geniş bir aralıktadır.

Özellikle hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık teknikeri gibi sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan arkadaşlarımızın ve THS, GİH, YHS gibi sınıflarda görevli olarak bakanlığa bağlı sağlık kurumlarında görev yapan personeller için belirlenen taban ödeme ücretlerinin 800-250 TL arasında olduğu görülmektedir.

Sağlık Bakanlığı personelinin yaklaşık %80’ini oluşturan personeller için belirlenen taban ödemelerin hem hakkaniyet açısından sorunlu hem de günümüz şartları açısından oldukça düşük bir rakam olarak belirlendiği gözükmektedir.

Belli bir fayda sağlama yerine sadece taban ücretleri olsun diye belirlenen bu rakamların mutlak suretle revize edilmesine ihtiyaç vardır.

Bunun yanı sıra çalışanların döner sermaye sisteminde sadece sabit ek ödemeye mahkum edildikleri ve performans ödemelerinin trajikomik bir hal aldığı gibi şimdide sadece taban ek ödemeye mahkum edilmeleri gibi bir sistem oluşturulmamalı teşvik ek ödemelerinin her personele makul bir gelir sağlayacak düzeyde verilmesi adına da finansal çalışmalar yapılmalı, bu durum kurumların ve bakanlığın önceliği olmalıdır.

Söz konusu ek ödeme yönetmeliği dışında kalan bakanlık merkez teşkilatı, Hudut Sahilleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda hekim ve eczacında dışındaki personel ve diğer çalışanlar içinde yapılacak düzenlemeler ile ilgili de bir an önce bilgi verilmelidir.

Söz konusu yönetmelikle ilgili kapsamlı bir çalışma Genel Merkez mevzuat birimimiz tarafından yürütülmekte olup çalışan aleyhine olan düzenlemeler ile ilgili de gerek başvuru ve görüşmelerle diyalog süreci gerekse hukuki süreçler titizlikle yürütülecektir.” Dedi.

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