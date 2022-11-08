Galeriler Yazarlar
Adıyaman 12
kapalı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
4.360,28
ALTIN
1.019,40
DOLAR
18,59
STERLİN
21,48
EURO
18,75

Başkan Demir: Anayasa Mahkemesi’ni öğretmenlerin sesini duymaya çağırıyoruz

KESK Platformu üyesi öğretmenler, öğretmenlik meslek kanununun iptal edilmesi konusunda sendika binasında basın açıklaması yaptı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
08 Kasım 2022 Salı 16:39
23 Okunma
Başkan Demir: Anayasa Mahkemesi’ni öğretmenlerin sesini duymaya çağırıyoruz

Platform adına açıklamada bulunan Adıyaman Eğitim-Sen Şube Başkanı Abdullah Demir açıklamasında,” 14 Şubat 2022 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu ve ardından çıkarılan “Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği” Anayasa’ya ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırı düzenlemeler içermesi nedeniyle yoğun tepkiyle karşılanmıştır. Gerçek bir meslek kanunu olmaktan çok uzak olan ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’ düzenlemesi, yasalaşmasının hemen ardından ana muhalefet partisi tarafından Anayasa Mahkemesi’ne taşınmış ve Anayasa Mahkemesi konuyu ‘esastan görüşmek’ üzere gündemine almıştır. Benzer bir şekilde ‘Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği’nin de ilgili yasalara ve Anayasa’ya aykırı düzenlemeler içermesi nedeniyle sendikamız tarafından Danıştay’a dava açılmıştır. Açılan davalara rağmen Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınav takvimini işletmekte ısrar etmesi anlaşılır değildir.

2 Kasım tarihinde 14 eğitim sendikasının ülke genelinde yaptığı iş bırakma eylemiyle öğretmenler, kitlesel olarak itirazlarını dile getirmiştir. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlik Meslek Kanununa yönelik bütün eleştirilere kulaklarını tıkamakta ve bildiğini okumaya devam etmektedir.       Anayasa Mahkemesi, Anayasa’ya aykırı düzenlemeler içeren Öğretmenlik Meslek Kanununu 9 Kasım 2022 Çarşamba günü esastan görüşecektir. Eğitim emekçilerinin beklentisi, Öğretmenlik Meslek Kanununda yer alan ekonomik iyileştirmelerin bütün eğitim ve bilim emekçilerine ayrımsız ve eşit bir şekilde uygulanmasıdır.

Öğretmenleri ayrıştıran ve ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesiyle çelişen her türlü uygulamaya derhal son verilmesidir.Bu anlamda Anayasa Mahkemesinin vereceği karar önemlidir. Eğitim Sen olarak; öğretmenler için düşünülen iyileştirmeler, tüm eğitim ve bilim emekçisi arkadaşlarımızın çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ile birlikte ele alındığında anlamlı olacağını belirtmek isteriz.

Gerçek bir meslek kanunu hazırlanmak isteniyorsa “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiye Kararı” temel alınmalı, sadece öğretmenlerin değil tüm eğitim emekçilerinin hakları ve taleplerini güvence altına alan yeni bir kanun yapılmalıdır. Eğitim emekçilerinin Anayasa Mahkemesi’nden talebi hukuka uygun karar alması, eğitim alanında oluşacak kaosa izin vermemesidir. Gündeme geldiği andan itibaren eleştiri ve itirazlarımızı kamuoyu ile paylaştığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu ve yönetmeliğine karşı mücadelemizi gerek hukuksal gerekse örgütsel boyutuyla sonuç alıncaya kadar sürdüreceğimiz bilinmelidir” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Demir: Anayasa Mahkemesini öğretmenlerin Sesini Duymaya çağırıyoruzAdıyaman EğitimSen Şube Başkanı Abdullah Demir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yıldırım: Memur zammı eridi, enflasyon farkı aylık olarak verilmelidir
Yıldırım: Memur zammı eridi, enflasyon farkı aylık olarak verilmelidir
Yıldırım: Memur ve emeklileri beklentilerin de, tuik enflasyonun da altında bırakılıyor
Yıldırım: Memur ve emeklileri beklentilerin de, tuik enflasyonun da altında bırakılıyor
Tokur: “Çalışanların Hakkının Her Platformda Mücadelesini Veriyoruz”
Tokur: “Çalışanların Hakkının Her Platformda Mücadelesini Veriyoruz”
Tokur: “Sağlık çalışanları için yapılan düzenlemelerin eksiklikleri mutlaka giderilmelidir.”
Tokur: “Sağlık çalışanları için yapılan düzenlemelerin eksiklikleri mutlaka giderilmelidir.”
Tokur: “Ek Ödemede Taban Ödemeler Mutlaka Revize Edilmeli”
Tokur: “Ek Ödemede Taban Ödemeler Mutlaka Revize Edilmeli”
Yıldırım: Memur ve Emeklileri için Yapılan Temmuz Artışının Yarısı İlk Ayda Eridi
Yıldırım: Memur ve Emeklileri için Yapılan Temmuz Artışının Yarısı İlk Ayda Eridi
Seçilmiş: 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi Bu Haliyle Yetersizdir
Seçilmiş: 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi Bu Haliyle Yetersizdir
Tokur: “Radyoloji Çalışanları Mağdur Edilmemeli, Sağlıkları Tehlikeye Atılmamalıdır”
Tokur: “Radyoloji Çalışanları Mağdur Edilmemeli, Sağlıkları Tehlikeye Atılmamalıdır”
Seçilmiş: “SGK çalışanlarının sorunları çözüm bekliyor”
Seçilmiş: “SGK çalışanlarının sorunları çözüm bekliyor”
Tokur: “Hemşirelerimizin İş Yükü Ağır, Ücretleri Yetersizdir”
Tokur: “Hemşirelerimizin İş Yükü Ağır, Ücretleri Yetersizdir”
Tokur: “Sorunların çözülmesi, taleplerimizin karşılanması temennisiyle ebeler haftası kutlu olsun”
Tokur: “Sorunların çözülmesi, taleplerimizin karşılanması temennisiyle ebeler haftası kutlu olsun”
Tokur: “14 mart tıp bayramında verilen sözler hayata geçmeli”
Tokur: “14 mart tıp bayramında verilen sözler hayata geçmeli”
Tokur: “Düzenlemelerin Ete Kemiğe Büründüğü Tasarı Hali Çok Önemlidir”
Tokur: “Düzenlemelerin Ete Kemiğe Büründüğü Tasarı Hali Çok Önemlidir”
Tokur: Sorunlar belli, çözümler nettir
Tokur: Sorunlar belli, çözümler nettir
Başkan Sadioğlu: “Kadın Çalışanlarımızın Sorunları Çözülmeli”
Başkan Sadioğlu: “Kadın Çalışanlarımızın Sorunları Çözülmeli”
Başkan Tokur: Ek zam ve refah payı konusunda ısrarcıyız
Başkan Tokur: Ek zam ve refah payı konusunda ısrarcıyız
Tokur: Enflasyon farkı zam değildir, ek zam ve refah payı kaçınılmazdır
Tokur: Enflasyon farkı zam değildir, ek zam ve refah payı kaçınılmazdır
Tokur: Sağlık Çalışanlarının Beklentileri Karşılanmalıdır
Tokur: Sağlık Çalışanlarının Beklentileri Karşılanmalıdır
Kamu-Sen Memurun ve Emeklinin Hakları İçin Alanlarlarda
Kamu-Sen Memurun ve Emeklinin Hakları İçin Alanlarlarda
Ağar: Öğretmenlik meslek kanunu bütçe görüşmelerinin sona ermesinin hemen ardından TBMM’ye getirilmelidir
Ağar: Öğretmenlik meslek kanunu bütçe görüşmelerinin sona ermesinin hemen ardından TBMM’ye getirilmelidir
Adıyaman Türk Sağlık-Sen Başkanı N.İrfan Tokur Güven Tazeledi
Adıyaman Türk Sağlık-Sen Başkanı N.İrfan Tokur Güven Tazeledi
Yıldırım: “memur ve emekli enflasyon altında ezilmeye devam ediyor”
Yıldırım: “memur ve emekli enflasyon altında ezilmeye devam ediyor”
Yıldırım: “Enflasyon memur ve emeklinin yoksulluğunu katmerleştiriyor”
Yıldırım: “Enflasyon memur ve emeklinin yoksulluğunu katmerleştiriyor”
BASK Örgütlenme Hakkına Yönelik Düzenlemeyi Yargıya Taşıyor
BASK Örgütlenme Hakkına Yönelik Düzenlemeyi Yargıya Taşıyor
Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi: “Sendikalara Sivil Darbe”
Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi: “Sendikalara Sivil Darbe”
Demirci: İktidarın sunmuş olduğu ücret artışı teklifi yoksulluk teklifidir - Videolu Haber
Demirci: İktidarın sunmuş olduğu ücret artışı teklifi yoksulluk teklifidir - Videolu Haber
Adıyaman Kamu- Sen’den, Toplu Sözleşme açıklaması
Adıyaman Kamu- Sen’den, Toplu Sözleşme açıklaması
Yıldırım: Önerilen Artış Oranları Memurlarla Alay Etmektir
Yıldırım: Önerilen Artış Oranları Memurlarla Alay Etmektir
BASK: TÜİK Kamu İşçileri ve Memurların Toplu Sözleşme Görüşmelerine Müdahale Etmemelidir
BASK: TÜİK Kamu İşçileri ve Memurların Toplu Sözleşme Görüşmelerine Müdahale Etmemelidir
Yıldırım: En düşük memur aylığı yoksulluk sırından başlamalı
Yıldırım: En düşük memur aylığı yoksulluk sırından başlamalı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim