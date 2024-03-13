Türkiye’nin en önemli tarımsal ihraç ürünlerinden biri olan incirden elde edilen ihracat geliri artış göstermeye devam ediyor. Türkiye yaş ve kuru incir ihracatından 2019 yılında 284 milyon dolar elde etmişken bu rakam 2023 yılı itibariyle 338 milyon dolar seviyesine yükseldi. Uzmanlar 400 milyon dolar seviyesine birkaç yıl içerisinde ulaşılabileceğini öngörüyor.

TÜİK verilerine göre Türkiye incir ihracatından elde ettiği geliri her geçen yıl istikrarlı şekilde artırmaya devam ediyor. Pandemi öncesi dönemden bu yana 4 yılda gerçekleşen gelir artışı 50 milyon doların üzerinde. Yılda 338 milyon dolarlık incir ihraç eden Türkiye, 4 milyon dolarlık incir ithalatı da gerçekleştiriyor. Üretim alanlarını sürekli olarak artıran Türkiye’nin bu alanda en büyük ihtiyacı birim alandan elde edilen incir verimini artırarak bu sektördeki dünya liderliğini Mısır’a kaptırmamak.



“İncir Türk ihracatçısı için her zaman altın değerinde”

Royal Innovative Kurucusu Boris Volfman, “Türkiye dünya incir üretiminde lider konumda bulunuyor. Bu tarım ürünü ülkemize her yıl yüz milyonlarca dolar gelir getiriyor. Bu sebeple ihracatçı için incir altın değerindedir demek yanlış olmaz. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre tüm dünyada yıllık incir üretimi 1.3 milyon ton. Bu üretimin 300 bin tonu aşan kısmı tek başına Türkiye tarafından gerçekleştiriliyor. Bize en yakın rakibimiz olan Mısır ise yıllık 298 bin ton incir üretimi ile listede yer alıyor. Mısır’ı yine bir Afrika ülkesi olan Fas 144 bin ton üretimle takip ediyor. İncir üretiminde önemli paya sahip diğer ülkeler ise Cezayir, İran ve İspanya olarak sıralanıyor.” şeklinde konuştu.

“İhracatta şu an için rakibimiz yok”

İncir ihracatı ve üretimine dair önemli bilgiler aktaran Boris Volfman, “İncir oldukça sağlıklı ve besleyici bir meyve. Hem tazesi hem de kurutulmuşu iç ve dış pazarda oldukça ilgi görüyor. Üretimdeki gücümüzü ihracata da yansıtmayı başardığımız tarım ürünlerinin de başında geliyor. Bugün üretim konusunda en yakın rakibimiz Mısır. Fakat Mısır’ın incir ihracatında dünyada önemli bir yeri yok. Türkiye’den sonra incir ihracatında önemli ülkeler ise Afganistan, İran Avusturya ve Yunanistan olarak sıralanabilir. Bizler Pazar bulma ve satış konusunda şu an için bir zorluk yaşamıyoruz. Fakat verimi artırma noktasında kesinlikle adım atmalıyız. Mısır 5 yıl gibi çok kısa bir sürede incir üretiminde verimini büyük oranda artırarak en büyük ikinci üretici konumuna yükseldi. Bizler de bunu başarabilecek ve liderlik koltuğundaki yerimizi koruyacak potansiyele sahibiz.” dedi.

“Türk incirinin en büyük müşterisi Almanya”

Boris Volfman, “TÜİK verilerine göre 2023 yılında en büyük incir ihracatı 58.684.801 dolar ile Almanya’ya gerçekleştirildi. Almanya aynı zamanda pek çok tarım ürününde Türkiye’nin en büyük müşterilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. İkinci sırada ise 47.270.048 dolar ile ABD yer alıyor. İncir ihracatında üçüncü sıradaysa Fransa 33.376.123 dolarlık ihracat ile bulunuyor. Üretimde verimi artırabilirsek bu ülkelere çok daha büyük ihracat yapabiliriz. Batılı ülkelerin pazarları bunun için oldukça uygun.” şeklinde konuştu.

İncirin başkenti Aydın

Ülkemizde incir denildiğinde akla ilk olarak Aydın geliyor. Türkiye’de incir üretiminin yaklaşık %60’ını Aydın karşılıyor. İkinci sırada ise Aydın’ın komşusu İzmir %21’lik üretimle yer alıyor ve üçüncü sıradaysa yüzde 8 ile Bursa bulunuyor. Çeşitli iklimsel sebeplerle Aydın ve İzmir’de üretilen incirin büyük bir kısmı kurutularak ekonomiye kazandırılırken diğer şehirlerimizde üretilen incir taze olarak satışa sunuluyor. Ayrıca incir üretim alanları 2015 yılından bu yana yavaş fakat istikrarlı bir büyüme gösteriyor. Türkiye 2015 yılında 500 bin dekar alanda incir üretimi gerçekleştirirken bu rakam geçtiğimiz yıl itibariyle %10 artış göstererek yaklaşık 550 bin dekara ulaştı.