|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ZİYA İNAYDIN YAŞ : 82
|Vefat Tarihi
|:
|22 Aralık 2021 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|METİN İNAYDIN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5419773710
|Taziye Adresi
|:
|ULUCAMİ MAHALLESİ, KIRIKDAŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ABDURRAHMAN, HÜSEYİN, HASAN, MURTAZA VE METİN İNAYDIN'IN BABALARI; ABDURRAHMAN, HASAN, HÜSEYİN, FATİH VE YAŞAR ERSEVER'İN ENİŞTELERİ, MİLLİ EĞİTİM'DEN EMEKLİ ZİYA İNAYDIN VEFAT ETTİ.
Ziya İnaydın Vefat Etti 22.12.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
22 Aralık 2021 Çarşamba 10:14
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