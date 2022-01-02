|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ZELİHA YÜCEL YAŞ : 87
|Vefat Tarihi
|:
|02 Ocak 2022 Pazar
|Defin Yeri
|:
|AKÇATEPE (BAYIL) KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ AKÇATEPE (BAYIL) KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|ALİ YÜCEL
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5321680202
|Taziye Adresi
|:
|AKÇATEPE (BAYIL) KÖYÜ TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|AKÇATEPE (BAYIL) KÖYÜ SAKİNLERİNDEN AV. ALİ YÜCEL'İN ANNESİ ZELİHA YÜCEL HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR.
Zeliha Yücel Vefat Etti 02.01.2022
ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ
adıyamanlılar net
02 Ocak 2022 Pazar 19:57
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