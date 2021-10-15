|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|YUSUF TEKİN YAŞ : 84
|Vefat Tarihi
|:
|15 Ekim 2021 Cuma
|Defin Yeri
|:
|-
|Defin Zamanı
|:
|-
|Yakını
|:
|NEVZAT TEKİN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5353266400
|Taziye Adresi
|:
|BARBAROS HAYRETTİN MAHALLESİ, ŞEHİT UZM. ÇVŞ. AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|ADIYAMAN-BAĞPINAR KÖYÜ SAKİNLERİNDEN NEVZAT, MUSTAFA VE NİHAT TEKİN'İN BABALARI YUSUF TEKİN HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR.
Yusuf Tekin Vefat Etti 15.10.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
15 Ekim 2021 Cuma 13:43
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