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Yusuf Karadağ Vefat Etti 08.01.2022

ADIYAMAN TAZİYE

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
08 Ocak 2022 Cumartesi 12:09
19 Okunma
Yusuf Karadağ Vefat Etti 08.01.2022
Vefat Edenin Adı Soyadı : YUSUF KARADAĞ YAŞ : 15
Vefat Tarihi : 08 Ocak 2022 Cumartesi
Defin Yeri : BÜYÜK KIRIKLI KÖYÜ MEZARLIĞI
Defin Zamanı : İKİNDİ NAMAZINI BÜYÜK KIRIKLI KÖYÜ
Yakını : MEHMET KARADAĞ
Yakınlığı : BABASI
Telefon : 5334308859
Taziye Adresi : BARBAROS HAYRETTİN MAH.ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ
Yakınları : KARAPINAR MAH.SAKİLERİNDEN MEHMET KARADAĞ'IN OĞLU ŞEYHO KARADAĞ'IN TORUNU YUSUF,HÜSEYİN VE İSMAİL KARADAĞ'IN YEĞENİ YUSUF KARADAĞ VEFAT ETMİŞTİR
Anahtar Kelimeler:
Yusuf Karadağ Vefat Etti 08.01.2022
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