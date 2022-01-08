|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|YUSUF KARADAĞ YAŞ : 15
|Vefat Tarihi
|:
|08 Ocak 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|BÜYÜK KIRIKLI KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ NAMAZINI BÜYÜK KIRIKLI KÖYÜ
|Yakını
|:
|MEHMET KARADAĞ
|Yakınlığı
|:
|BABASI
|Telefon
|:
|5334308859
|Taziye Adresi
|:
|BARBAROS HAYRETTİN MAH.ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|KARAPINAR MAH.SAKİLERİNDEN MEHMET KARADAĞ'IN OĞLU ŞEYHO KARADAĞ'IN TORUNU YUSUF,HÜSEYİN VE İSMAİL KARADAĞ'IN YEĞENİ YUSUF KARADAĞ VEFAT ETMİŞTİR
Yusuf Karadağ Vefat Etti 08.01.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
08 Ocak 2022 Cumartesi 12:09
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