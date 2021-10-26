|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|TUĞBA AKINCIOĞLU YAŞ : 27
|Vefat Tarihi
|:
|24 Ekim 2021 Pazar
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Yakını
|:
|MEVLANA AKINCIOĞLU
|Yakınlığı
|:
|EŞİ
|Telefon
|:
|5379930707
|Taziye Adresi
|:
|KARAPINAR MAH. MEHMET ERDEMOĞLU TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|RECEP AKINCIOĞLU'NUN GELİNİ YAKUP AKINCIOĞLUNUN YEĞENİ AKPARTİ ESKİ İL BAŞKAN YARDIMCISI MEVLANA AKINCIOĞLU'NUN EŞİ TUĞBA AKINCIOĞLU VEFAT ETMİŞTİR.
Tuğba Akıncıoğlu Vefat Etti 24.10.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
26 Ekim 2021 Salı 11:06
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