|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|SULTAN BOYNUKARA YAŞ : 69
|Vefat Tarihi
|:
|18 Aralık 2021 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|ABUZER GAFFARİ ZİYARETİ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE ABUZER GAFFARİ ZİYARETİ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|GÜRSEL BOYNUKARA
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5325681232
|Taziye Adresi
|:
|SİTELER MAHALLESİ, HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|HÜSEYİN BOYNUKARA'NIN HANIMI; GÜRSEL, MÜCAHİT VE EJDER BOYNUKARA'NIN ANNELERİ; ADNAN, NEDİM, HACI, GAFFAR VE KAZIM BOYNUKARA'NIN YENGELERİ, MİRZA GÖKDEMİR'İN KAYINVALİDESİ, ALPEREN KABLAN'IN ANNEANNESİ SULTAN BOYNUKARA VEFAT ETTİ.
Sultan Boynukara Vefat Etti 18.12.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
20 Aralık 2021 Pazartesi 09:54
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