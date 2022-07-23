Şemsettin Fırat Vefat Etti 23.07.222

Yaş : 75
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Yakını : ABUZER
Yakınlığı : ENİŞTESİ
Telefon : 5325429859
Taziye Adresi : KARAPINAR MAHALLESİ, MEHMET ERDEMOĞLU TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : ESKİSARAY MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN RAHMETLİ ABDULLAH FIRAT'IN OĞLU, SAİM VE RAHMETLİ MEHMET FIRAT'IN ABİLERİ; SITKI, ZEYNEL, TURGUT VE TURGAY AKTULUM'UN ENİŞTELERİ; BAKİ AKGÜN, ZİYA AKSU, FAİK BOZACI, ALİ DENERİ VE NEDİM BALCI'NIN KAYINLARI; BURHAN, İRFAN VE İLHAN FIRAT'IN BABALARI, ADIYAMAN BELEDİYESİ PERSONELİ ABUZER GELSE'NİN KAYINBABASI TPAO'DAN EMEKLİ ŞEMSETTİN FIRAT VEFAT ETTİ.