|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ŞEMSETTİN BİLGİN YAŞ : 43
|Vefat Tarihi
|:
|02 Ocak 2022 Pazar
|Defin Yeri
|:
|SAMSAT SAHABE ZİYARETİ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT - 10:00 SAMSAT SAHABE ZİYARETİ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|REŞİT BİLGİN
|Yakınlığı
|:
|ABİSİ
|Telefon
|:
|5327993469
|Taziye Adresi
|:
|SİTELER MAHALLESİ, HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|REŞİT, OSMAN, ABİDİN VE ALTAN BİLGİN'İN KARDEŞLERİ, ŞEMSETTİN BİLGİN VEFAT ETTİ.
Şemsettin Bilgin Vefat Etti 02.01.2022
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
02 Ocak 2022 Pazar 19:56
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