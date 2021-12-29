|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|SEHER DAŞKIN YAŞ : 95
|Vefat Tarihi
|:
|29 Aralık 2021 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|YAŞAR DAŞKIN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5055071782
|Taziye Adresi
|:
|MEHMET AKİF MAHALLESİ, MEHMET KARINCA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|RAHMETLİ FARİZ DAŞKIN'IN HANIMI, YAŞAR DAŞKIN'IN ANNESİ, SADIK BENLİ, CELAL YAYLAGÜL, ÖMER YILDIRIM, HİKMET TEKER VE RECEP OSOYDAN'IN KAYINVALİDELERİ SEHER DAŞKIN VEFAT ETTİ.
Seher Daşkın Vefat Etti 29.12.2021
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
29 Aralık 2021 Çarşamba 13:56
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