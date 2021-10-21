|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|SADIK ÖKSÜZ YAŞI : 61
|Vefat Tarihi
|:
|21 Ekim 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|Defin Zamanı
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|Yakını
|:
|MURTAZA ÖKSÜZ
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5375528338
|Taziye Adresi
|:
|BARBAROS HAYRETTİN MAHALLESİ, ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ZİYA ÖKSÜZ'ÜN OĞLU, AYHAN VE MURTAZA ÖKSÜZ'ÜN ABİLERİ, RAHMETLİ ABDURRAHMAN VE ZEYNAL HIDIROĞLU'NUN YEĞENLERİ, ABUZER VE DURAK KARAASLAN'IN HALALARI OĞLU, KADİR, KÜRŞAT VE ZİYA ÖKSÜZ'ÜN BABA SADIK ÖKSÜZ VEFAT ETTİ.
Sadık Öksüz Vefat Etti 21.10.2021
ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ
adıyamanlılar net
21 Ekim 2021 Perşembe 10:28
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