Sadık Öksüz Vefat Etti 21.10.2021

Yakınları

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ZİYA ÖKSÜZ'ÜN OĞLU, AYHAN VE MURTAZA ÖKSÜZ'ÜN ABİLERİ, RAHMETLİ ABDURRAHMAN VE ZEYNAL HIDIROĞLU'NUN YEĞENLERİ, ABUZER VE DURAK KARAASLAN'IN HALALARI OĞLU, KADİR, KÜRŞAT VE ZİYA ÖKSÜZ'ÜN BABA SADIK ÖKSÜZ VEFAT ETTİ.