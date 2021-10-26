|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|REŞİT ATALAY YAŞ : 79
|Vefat Tarihi
|:
|24 Ekim 2021 Pazar
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR
|Yakını
|:
|ARİF ATALAY
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5387157877
|Taziye Adresi
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|KARAPINAR MAH. MEHMET ERDEMOĞLU TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|ABDURRAHMAN, ŞIH MEHMET, ARİF, ORHAN VE İZZET ATALAY'IN BABASI MAHMUT KURTULUŞ VE RECEP AKINCIOĞLU'NUN KAYINPEDERİ AHMET, YUSUF, HACI VE HÜSEYİN ATALAY'IN AMCASI BEYTULLAH ATALAY, MEVLANA AKINCIOĞLU VE HASAN KURTULUŞ'UN DEDESİ REŞİT ATALAY VEFAT ETMİŞTİR.
Reşit Atalay Vefat Etti 24.10.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
26 Ekim 2021 Salı 11:07
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