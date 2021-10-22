|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|ORUÇ SOLGUN YAŞ : 99
|Vefat Tarihi
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|22 Ekim 2021 Cuma
|Defin Yeri
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|...
|Defin Zamanı
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|...
|Yakını
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|MİTHAT SOLGUN
|Yakınlığı
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|OĞLU
|Telefon
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|5325478345
|Taziye Adresi
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|RAMAZAN KURTOĞLU TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
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|RAHMETLİ MAHMUT SOLGUN'UN HANIMI; ŞEYH MEHMET, DERVİŞ, MÜSLÜM, MİTHAT, MEHMET VE RAHMETLİ ŞEVKET SOLGUN'UN ANNELERİ, DSİ'DEN EMEKLİ EMEKLİ ÖMER SOLGUN'UN BABAANNESİ, AHMET DİCLE'NİN TEYZESİ, ADIYAMAN BELEDİYESİ PERSONELİ ABİDİN AĞIR'IN KAYINVALİDESİ, ORUÇ SOLGUN VEFAT ETTİ.
Oruç Solgun Vefat Etti 22.10.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
22 Ekim 2021 Cuma 09:03
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