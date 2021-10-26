|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|NESİBE TELLİOĞLU YAŞ : 71
|Vefat Tarihi
|:
|26 Ekim 2021 Salı
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MESUT PEKTAŞ
|Yakınlığı
|:
|YEĞENİ
|Telefon
|:
|5326383589
|Taziye Adresi
|:
|NOT: TAZİYELERİNİZİ AŞAĞIDAKİ NUMARAYA İLETEBİLİRSİNİZ
|Yakınları
|:
|MERHUM HACI HÜSEYİN PEKTAŞ'IN KIZI, GAFUR, ALİ VE YAŞAR PEKTAŞ'IN KIZ KARDEŞİ NESİBE TELLİOĞLU VEFAT ETMİŞTİR.
Nesibe Tellioğlu Vefat Etti 26.10.2021
ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ
adıyamanlılar net
26 Ekim 2021 Salı 11:17
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