|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|NAZLI KARATAŞ YAŞ : 81
|Vefat Tarihi
|:
|06 Kasım 2021 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|KÜLAFHÖYÜK KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE KÜLAFHÖYÜK KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|YUSUF KARATAŞ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5355785925
|Taziye Adresi
|:
|KÜLAFHÖYÜK KÖYÜ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|KÜLAFHÖYÜK KÖYÜ SAKİNLERİNDEN RAHMETLİ HACI KARATAŞ'IN HANIMI; OSMAN, YUSUF VE YAKUP KARATAŞ'IN ANNELERİ; NAZLI KARATAŞ VEFAT ETTİ.
Nazlı Karataş Vefat Etti 06.11.2021
ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
06 Kasım 2021 Cumartesi 16:49
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