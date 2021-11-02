|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|NACİYE AYGÜL YAŞ : 91
|Vefat Tarihi
|:
|02 Kasım 2021 Salı
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ZEYNAL BEYAZTOPRAK
|Yakınlığı
|:
|ENİŞTESİ
|Telefon
|:
|5367121876
|Taziye Adresi
|:
|YENİPINAR MAHALLESİ, YENİPINAR TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|HOCAÖMER MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN RAHMETLİ NURİ AYGÜL'ÜN HANIMI; HALİL, CENGİZ, FADİL VE BÜLENT AYGÜL'ÜN ANNELERİ NACİYE AYGÜL VEFAT ETTİ.
Naciye Aygül Vefat Etti 02.11.2021
ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
02 Kasım 2021 Salı 09:23
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