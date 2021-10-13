|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MUSTAFA TERZİOĞLU YAŞ : 77
|Vefat Tarihi
|:
|13 Ekim 2021 Çarşamba
|Defin Yeri
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|-
|Defin Zamanı
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|-
|Yakını
|:
|ABDURRAHMAN TERZİOĞLU
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5384420671
|Taziye Adresi
|:
|TAZİYELERİNİZİ KAYITLI NUMARAYA İLETEBİLİRSİNİZ.
|Yakınları
|:
|NEBİ, MEHMET EMİN, ABDURRAHMAN, CUMALİ VE İBRAHİM TERZİOĞLU'NUN BABALARI; MEHMET, HASAN, HACI VE RAHMETLİ AHMET TERZİOĞLU'NUN KARDEŞLERİ MUSTAFA TERZİOĞLU VEFAT ETTİ.
Mustafa Terzioğlu Vefat Etti 13.10.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
13 Ekim 2021 Çarşamba 09:14
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