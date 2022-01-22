|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MURAT DÖNEL YAŞ : 45
|Vefat Tarihi
|:
|22 Ocak 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT 11:00 YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MAHMUT TUZCU
|Yakınlığı
|:
|HALASIOĞLU
|Telefon
|:
|5524139578
|Taziye Adresi
|:
|YUNUS EMRE MAHALLESİ, MÜZEYYEN KARAHAN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ABUZER, HANİFE, HATİCE, HAZAL VE ALİ DÖNEL'İN KARDEŞLERİ, MURAT DÖNEL VEFAT ETTİ.
Murat Dönel Vefat Etti 22.01.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
22 Ocak 2022 Cumartesi 20:13
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