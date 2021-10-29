|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MEHMET TURAN YAŞ : 48
|Vefat Tarihi
|:
|29 Ekim 2021 Cuma
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MUZAFFER TURAN
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5537161987
|Taziye Adresi
|:
|MEHMET AKİF MAHALLESİ, MEHMET KARINCA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MAHMUT, NEYTULLAH, SUPHİ VE MUZAFFER TURAN'IN ABİLERİ, RAMAZAN TURAN'IN OĞLU MEHMET TURAN VEFAT ETTİ.
Mehmet Turan Vefat Etti 29.10.2021
ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ
adıyamanlılar net
29 Ekim 2021 Cuma 12:13
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