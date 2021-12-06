|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MEHMET LALE YAŞ : 71
|Vefat Tarihi
|:
|05 Aralık 2021 Pazar
|Defin Yeri
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR
|Defin Zamanı
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR
|Yakını
|:
|ALİ LALE
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5398299705
|Taziye Adresi
|:
|YENİ MAHALLE CEM EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|KUŞAKKAYA (ŞEĞLER) KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ALİ, ZEYNAL, ERKAN VE ABİDİN LALE'NİN BABALARI, HÜSEYİN DALMIŞ'IN ENİŞTESİ MEHMET LALE VEFAT ETTİ.
Mehmet Lale Vefat Etti 05.12.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
06 Aralık 2021 Pazartesi 10:03
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