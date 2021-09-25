Mehmet Karabıyık Vefat Etti 25.09.2021

Vefat Edenin Adı Soyadı: MEHMET KARABIYIK YAŞI : 51
Vefat Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi
Defin Yeri:-
Defin Zamanı:-
Yakını: AYDIN BAĞCI
Yakınlığı: ENİŞTESİ
Telefon: 5373329050
Taziye Adresi: TAZİYELERİNİZİ AŞAĞIDAKİ NUMARAYA İLETEBİLİRSİNİZ.
Yakınları: YAVUZSELİM MAHALLESİ SAKİNLERİNDENRAHMETLİ ABUZER KARABIYIK'IN OĞLU; MAHMUT KARABIYIK'IN ABİSİ; ŞEVKET, ABDULLAH KARABIYIK, RAHMETLİ MEHMET ALİ, ABİDİN VE HÜSEYİN PEKTAŞ'IN YEĞENLERİ; YAKUP PEKTAŞ, ABDURRAHMAN KÜÇÜKEL VE AYDIN BAĞCI'NIN KAYINLARI MEHMET KARABIYIK VEFAT ETTİ.