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Mehmet Karabıyık Vefat Etti 25.09.2021

ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ, ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ

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25 Eylül 2021 Cumartesi 16:22
15 Okunma
Mehmet Karabıyık Vefat Etti 25.09.2021

Vefat Edenin Adı Soyadı: MEHMET KARABIYIK YAŞI : 51

Vefat Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi

Defin Yeri:-

Defin Zamanı:-

Yakını: AYDIN BAĞCI

Yakınlığı: ENİŞTESİ

Telefon: 5373329050

Taziye Adresi: TAZİYELERİNİZİ AŞAĞIDAKİ NUMARAYA İLETEBİLİRSİNİZ.

Yakınları: YAVUZSELİM MAHALLESİ SAKİNLERİNDENRAHMETLİ ABUZER KARABIYIK'IN OĞLU; MAHMUT KARABIYIK'IN ABİSİ; ŞEVKET, ABDULLAH KARABIYIK, RAHMETLİ MEHMET ALİ, ABİDİN VE HÜSEYİN PEKTAŞ'IN YEĞENLERİ; YAKUP PEKTAŞ, ABDURRAHMAN KÜÇÜKEL VE AYDIN BAĞCI'NIN KAYINLARI MEHMET KARABIYIK VEFAT ETTİ.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Karabıyık Vefat Etti 25.09.2021
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