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Mehmet Fırat Vefat Etti 12.01.2022

ADIYAMAN TAZİYE

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12 Ocak 2022 Çarşamba 13:52
9 Okunma
Mehmet Fırat Vefat Etti 12.01.2022
Vefat Edenin Adı Soyadı : MEHMET FIRAT YAŞ : 89
Vefat Tarihi : 12 Ocak 2022 Çarşamba
Defin Yeri : DOYRAN KÖYÜ MEZARLIĞI
Defin Zamanı : İKİNDİ DOYRAN KÖYÜ MEZARLIĞI
Yakını : AYHAN FIRAT
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5073212197
Taziye Adresi : ALTINŞEHİR MAH. KADRİ GÜRSOY TAZİYE EVİ
Yakınları : DOYRAN KÖYÜ SAKİNLERİNDEN HİDAYET, ARİF, ŞÜKRÜ, ORHAN VE AYHAN FIRAT'IN BABASI MUSTAFA FIRAT'IN ABİSİ MEHMET FIRAT VEFAT ETMİŞTİR.
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