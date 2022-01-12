|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MEHMET FIRAT YAŞ : 89
|Vefat Tarihi
|:
|12 Ocak 2022 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|DOYRAN KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ DOYRAN KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|AYHAN FIRAT
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5073212197
|Taziye Adresi
|:
|ALTINŞEHİR MAH. KADRİ GÜRSOY TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|DOYRAN KÖYÜ SAKİNLERİNDEN HİDAYET, ARİF, ŞÜKRÜ, ORHAN VE AYHAN FIRAT'IN BABASI MUSTAFA FIRAT'IN ABİSİ MEHMET FIRAT VEFAT ETMİŞTİR.
Mehmet Fırat Vefat Etti 12.01.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
12 Ocak 2022 Çarşamba 13:52
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