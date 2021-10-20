|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MEHMET EMİN TÜMEN YAŞ : 21
|Vefat Tarihi
|:
|20 Ekim 2021 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|-
|Defin Zamanı
|:
|-
|Yakını
|:
|MEHMET ÇAVUŞ
|Yakınlığı
|:
|YEĞENİ
|Telefon
|:
|5362693559
|Taziye Adresi
|:
|FATİH MAHALLESİ, ALİ YILMAZ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ADIYAMAN KAŞKÖY KÖYÜ SAKİNLERİNDEN, MEHMET TÜMEN'İN OĞLU, ÖZCAN TÜMEN'İN YEĞENİ, MEHMET EMİN TÜMEN VEFAT ETTİ.
Mehmet Emin Tümen Vefat Etti 20.10.2021
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adıyamanlılar net
20 Ekim 2021 Çarşamba 09:21
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