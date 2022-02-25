|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MEHMET DUYAN YAŞ : 71
|Vefat Tarihi
|:
|25 Şubat 2022 Cuma
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT 11:00 YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MUSTAFA DUYAN
|Yakınlığı
|:
|YEĞENİ
|Telefon
|:
|5067739143
|Taziye Adresi
|:
|TURGUTREİS MAHALLESİ, RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|KOÇALİ KÖYÜ SAKİNLERİNDEN 400 YATAKLI DEVLET HASTANESİ PERSONELİ DİLBER DUYAN'IN EŞİ, HATİCE VE EMİNE DUYAN'IN BABALARI; MUSTAFA, ABDURRAHMAN VE MEHMET DUYAN'IN DAYILARI, TELEKOM'DAN EMEKLİ MUSTAFA DUYAN'IN KARDEŞİ, HASTANE'DEN EMEKLİ MEHMET DUYAN VEFAT ETTTİ.
Mehmet Duyan Vefat Etti 25.02.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
25 Şubat 2022 Cuma 11:00
6 Okunma