|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MAKSUDE SİNER (YAŞI : 57)
|Vefat Tarihi
|:
|22 Aralık 2021 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|RAMAZAN SİNER
|Yakınlığı
|:
|EŞİ
|Telefon
|:
|5422526404
|Taziye Adresi
|:
|TURGUT REİS MAHALLESİ, RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|RAMAZAN SİNER'İN HANIMI; ABDURRAHMAN, ZİYA, KADİR, TURAN, MEHMET VE FETHİ SİNER'İN YENGELERİ, ŞÜKRÜ UYANIK'IN KIZI MAKSUDE SİNER VEFAT ETTİ.
Maksude Siner Vefat Etti 22.12.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
22 Aralık 2021 Çarşamba 09:16
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