|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MAHMUT İZGİ YAŞ : 75
|Vefat Tarihi
|:
|13 Ocak 2022 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ABUZER İZGİ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5367939350
|Taziye Adresi
|:
|YENİPINAR MAHALLE, YENİPINAR TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|KAPCAMİ MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN SANKO PERSONELİ ABUZER İZGİ'NİN BABASI, BELEDİYEDEN EMEKLİ RAHMETLİ MEHMET ZEKİ İZGİ'NİN ABİSİ, MÜZEYYEN TEKİNTAŞ'IN KARDEŞİ; HACI AYDIN, FAHRİ SELÇUK, ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İL MÜD. PERSONELİ KADİR YILDIZ, BURHAN ÖLÇER VE RAHMETLİ MEHMET DOĞAN'IN KAYINBABASI MAHMUT İZGİ VEFAT ETTİ.
Mahmut İzgi Vefat Etti 13.01.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
13 Ocak 2022 Perşembe 10:24
7 Okunma