|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|KEMAL AÇIKGÖZ YAŞ : 77
|Vefat Tarihi
|:
|19 Kasım 2021 Cuma
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|UĞUR AÇIKGÖZ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5333300801
|Taziye Adresi
|:
|KARAPINAR MAHALLESİ, MEHMET ERDEMOĞLU TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|RAHMETLİ MEHMET ALİ VE NURAN AÇIKGÖZ'ÜN OĞULLARI, NURCAN AÇIKGÖZ'ÜN EŞİ; KADİR, İSMET, NESİBE AÇIKGÖZ, KADRİYE ÇANKAYA, HASİBE DURSUN VE EDİBE BAYKAN'IN KARDEŞLERİ; UĞUR, BAHADIR VE SERDAR AÇIKGÖZ'ÜN BABALARI KEMAL AÇIKGÖZ VEFAT ETTİ.
Kemal Açıkgöz Vefat Etti 19.11.2021
ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ
adıyamanlılar net
19 Kasım 2021 Cuma 10:57
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