Kemal Açıkgöz Vefat Etti 19.11.2021

Yakınları

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RAHMETLİ MEHMET ALİ VE NURAN AÇIKGÖZ'ÜN OĞULLARI, NURCAN AÇIKGÖZ'ÜN EŞİ; KADİR, İSMET, NESİBE AÇIKGÖZ, KADRİYE ÇANKAYA, HASİBE DURSUN VE EDİBE BAYKAN'IN KARDEŞLERİ; UĞUR, BAHADIR VE SERDAR AÇIKGÖZ'ÜN BABALARI KEMAL AÇIKGÖZ VEFAT ETTİ.