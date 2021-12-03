|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|KAZIM GÜLERYÜZ YAŞ : 67
|Vefat Tarihi
|:
|02 Aralık 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|HANİFİ GÜLERYÜZ
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5366173794
|Taziye Adresi
|:
|YENİPINAR MAHALLESİ, YENİPINAR TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MAHMUT VE EMRAH GÜLERYÜZ'ÜN BABALARI, HANİFİ VE MEHMET GÜLERYÜZ'ÜN ABİLERİ, BELEDİYEDEN EMEKLİ KAZIM GÜLERYÜZ VEFAT ETTİ.
Kazım Güleryüz Vefat Etti 02.12.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
03 Aralık 2021 Cuma 09:31
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