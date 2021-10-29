|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|KALENDER TAŞ YAŞ : 73
|Vefat Tarihi
|:
|29 Ekim 2021 Cuma
|Defin Yeri
|:
|ZEYNAL ABİDİN ZİYARETİ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE ZEYNAL ABİDİN ZİYARETİ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|ERKAN TAŞ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5439212108
|Taziye Adresi
|:
|TURGUT REİS MAHALLESİ, RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ERDAL VE ERKAN TAŞ'IN BABALARI; AZİZ, ABUZER VE İMAM CANLI'NIN KARDEŞLERİ; MEHMET, ÖMER, ALİ, ZEYNAL VE TURAN ÇİÇEK'İN ENİŞTELERİ; HAYDAR ÜLAÇ VE HALİT TURAN'IN KAYINBABALARI, KALENDER TAŞ VEFAT ETTİ.
Kalender Taş Vefat Etti 29.10.2021
ADIYAMAN HABER
adıyamanlılar net
29 Ekim 2021 Cuma 12:11
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