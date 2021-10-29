Kalender Taş Vefat Etti 29.10.2021

Yakınları

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ERDAL VE ERKAN TAŞ'IN BABALARI; AZİZ, ABUZER VE İMAM CANLI'NIN KARDEŞLERİ; MEHMET, ÖMER, ALİ, ZEYNAL VE TURAN ÇİÇEK'İN ENİŞTELERİ; HAYDAR ÜLAÇ VE HALİT TURAN'IN KAYINBABALARI, KALENDER TAŞ VEFAT ETTİ.