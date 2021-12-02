|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|İBRAHİM MERMER YAŞ : 87
|Vefat Tarihi
|:
|02 Aralık 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|KÜÇÜK OLUKLU KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE KÜÇÜK OLUKLU KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|KADİR MERMER
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5397968262
|Taziye Adresi
|:
|KÜÇÜK OLUKLU KÖYÜ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|KÜÇÜKOLUKLU (HACIVERT) KÖYÜ SAKİNLERİNDEN HAMZA, DAVUT VE HAYDAR MERMER'İN BABALARI, GAFFARİ MERMER'İN KAYINBABASI İBRAHİM MERMER VEFAT ETTİ.
İbrahim Mermer Vefat Etti 02.12.2021
ADIYAMAN VEFAT
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02 Aralık 2021 Perşembe 09:26
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